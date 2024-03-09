天氣預報／明冷氣團減弱但「還是冷」北部12度 下週一鋒面報到
根據中央氣象署預報員指出，今（9）晚到明（10）天雲量還是較多，清晨的溫度較冷，但會比週六的狀況要好一些。週日白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫會明顯回升，高溫部分，北部、東半部會回升到17~20度，中南部也會有20~23度。低溫的部分，中部以北和東部地區為12~14度，其他地區為15~18度。但下週一又有鋒面通過，預報員指出，應該會是大陸冷氣團等級，呈現陰陣雨天氣，南部山區則會有零星短暫陣雨。
記者周淑萍/綜合報導
從周五開始台灣因強烈大陸冷氣團的影響，讓氣象署持續發布低溫警報，週日冷氣團影響減弱，氣溫會回暖一些，但清晨各地仍寒冷，中部以北及東北部低溫12度，其他地區約15度。白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，預測北部及東半部，高溫回升到17~20度，中南部高溫可到23度。
天氣方面，由於中層水氣較多，各地雲量也偏多，除臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區及澎、金、馬也有零星短暫雨的機率；中部以北3500公尺以上高山留意路面結冰，若水氣、氣溫條件配合不排除有零星降雪的機率。
此外，根據「三立準氣象.老大洩天機」觀測資料推測，明日至下週一上午仍受中層雲影響，各地雲量略多，天氣仍穩定，近山區偶有局部零星飄小雨的機率；冷空氣續減弱，氣溫略升，白天北偏涼南舒適、早晚微冷。
下週一下半天鋒面快速通過，中部以北轉有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率，氣溫略降。下週二白天鋒面遠離、各地轉晴，白天氣溫明顯回升；下週三、四移動高壓影響，天氣晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚因「輻射冷卻」、天氣涼冷，日夜溫差很大。