林襄瘦到骨連著皮！一張照片太驚悚 粉絲全嚇壞：有40公斤嗎
前「樂天尤物」林襄近日正式宣布跳槽味全龍啦啦隊，成為「小龍女」一員，人氣正熱的她，一舉一動都是話題，有鄉民在PTT貼出一張林襄出席活動的照片，訝異她竟然變成紙片人，「要瘦到這樣體重大概多少啊？40kg有嗎！」引發大批網友「蓋樓」議論。
記者楊穎軒／綜合報導
鄉民在PTT八卦板分享林襄參加知名汽車廠商晚宴的現場照，只見女神穿繞頸肚兜上衣和熱褲，兩隻手臂瘦到皮包骨，大腿幾乎和小腿呈現一直線，猶如兩根竹竿，完全沒有弧度，豐滿上圍似乎也有點縮水，原PO好奇問：「（林襄）整個人十分纖細，讓肥肥羨慕不已，要瘦到這樣體重大概多少啊？40kg有嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言：「超不健康」、「不欣賞」、「認錯人了吧」、「是不是厭食症」、「過瘦不好看」、「這不是本人吧」、「骨頭要斷了的樣子」、「感覺生病了！」目測林襄只有37至39公斤，不過也有人誇她有傲人6塊腹肌，認為本人160公分，體重應該不至於低於40公斤。
林襄8日出席在台北大巨蛋舉辦的味全龍2024季前發布會，事後在IG限時動態轉發粉絲拍的照片，當天穿露肚裝的她，肋骨形狀浮出，纖腰細成蜂腰，粉絲驚呼：「太腰瘦了吧？快斷掉了！」連林襄本人也寫下：「我看起來好乾...」
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