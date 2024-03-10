縮短陸配入籍年限／陸配立委掛蛋！若白落實2年任期她可望成首位

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2008年馬英九政府上台後，透過修法將陸配取得台灣身份證的時間，由原先的8年縮短為6年。儘管完成修法縮短陸配入籍年限，但是兩岸人民關係條例》規定陸配在台入籍10年後才能登記參選，等於在台至少要住滿16年才能登記參選，所以儘管來自於中國大陸地區的陸配將近35萬人，占全台外配人口的62%，但因為設下高門檻使陸配從政不易。
國民黨曾在2020年立委大選將牛春茹列入不分區立委候選人第17順位，牛春茹在2009年取得中華民國身分證，是我國首度被提名不分區的陸配。不過，2020立委選舉國民黨不分區僅獲得13席，因此牛春茹無緣成為立委。
2024立委選戰，傳出民眾黨擬提名徐春鶯擔任不分區立委，綠營不斷指控徐春鶯是共產黨員，徐春鶯的背景引發各界質疑。儘管徐春鶯本人親上火線澄清，並獲得民眾黨主席柯文哲力挺，但徐春鶯仍於民眾黨不分區名單出爐前，婉拒民眾黨提名。
民眾黨不分區名單出爐後，仍提名具有陸配背景的李貞秀，排名民眾黨不分區第15。民眾黨在2024立委選戰當選8席不分區立委，為了擴大安全名單，柯文哲要求民眾黨不分區立委要採「2年任期制」，也就是就職滿2年就辭職由排名後面的候選人遞補，若民眾黨真的實踐不分區立委「2年任期制」，李貞秀有望成為台灣第一位陸配出身的立委。