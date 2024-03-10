前北市議員黃郁芬爆偷吃！約小王赴溫泉HOTEL　丈夫提告獲賠40萬

縮短陸配入籍年限／陸配立委掛蛋！若白落實2年任期她可望成首位

▲陸籍配偶李貞秀列入民眾黨不分區立委名單。(圖／記者呂炯昌攝)
▲陸籍配偶李貞秀列入民眾黨不分區立委名單。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

國民黨立委擬提案修法，將陸配取得身分證門檻由6年縮短為4年，與來自其他國家外配入籍條件一致，再度引發熱議。由於《兩岸人民關係條例》規定陸配在台入籍10年後才能登記參選，也就是在台至少要住滿16年才能登記參選。我國至今仍未有具陸配背景的立委，一但完成縮短入籍年限修法，將降低陸配在台從政門檻。若民眾黨真的實踐不分區立委「2年任期制」，排名15名的李貞秀有望成為台灣第一位陸配出身的立委。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1993年政府開放大陸籍配偶赴台定居。 在台灣地區定居滿8年的大陸配偶，依照相關法律法規，獲得完整的中華民國國籍，取得中華民國國民身分證，身份轉換為台灣地區人民。 在中華人民共和國法律中，身份則轉化為台灣同胞。

2008年馬英九政府上台後，透過修法將陸配取得台灣身份證的時間，由原先的8年縮短為6年。儘管完成修法縮短陸配入籍年限，但是兩岸人民關係條例》規定陸配在台入籍10年後才能登記參選，等於在台至少要住滿16年才能登記參選，所以儘管來自於中國大陸地區的陸配將近35萬人，占全台外配人口的62%，但因為設下高門檻使陸配從政不易。

國民黨曾在2020年立委大選將牛春茹列入不分區立委候選人第17順位，牛春茹在2009年取得中華民國身分證，是我國首度被提名不分區的陸配。不過，2020立委選舉國民黨不分區僅獲得13席，因此牛春茹無緣成為立委。

2024立委選戰，傳出民眾黨擬提名徐春鶯擔任不分區立委，綠營不斷指控徐春鶯是共產黨員，徐春鶯的背景引發各界質疑。儘管徐春鶯本人親上火線澄清，並獲得民眾黨主席柯文哲力挺，但徐春鶯仍於民眾黨不分區名單出爐前，婉拒民眾黨提名。

▲列民眾黨不分區立委名單惹議，陸配徐春鶯表示，已婉謝邀請提名。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.16）
▲列民眾黨不分區立委名單惹議，陸配徐春鶯表示，已婉謝邀請提名。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.16）
民眾黨不分區名單出爐後，仍提名具有陸配背景的李貞秀，排名民眾黨不分區第15。民眾黨在2024立委選戰當選8席不分區立委，為了擴大安全名單，柯文哲要求民眾黨不分區立委要採「2年任期制」，也就是就職滿2年就辭職由排名後面的候選人遞補，若民眾黨真的實踐不分區立委「2年任期制」，李貞秀有望成為台灣第一位陸配出身的立委。

縮短陸配入籍年限／恐衝擊健保、引發國安危機？正反說法一次看

縮短陸配入籍年限／新住民綠委曝陸配外配程序大不同　應通盤檢討

縮短陸配入籍年限／馬英九任內8年變6年　藍重回第一大黨再提修法

巷仔內／民進黨想擋縮短陸配入籍年限　邏輯錯亂、人權價值雙標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞