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傲嬌爸堅決反對養貓！現在「伺候喵皇」溫柔畫面曝　反差萬人笑瘋

▲中國一名傲嬌爸爸明明當初堅決反對女兒養貓，但現在即使寫資料被毛孩干擾也不介意，甚至溫柔地捧起牠的尾巴，眼裡全是溺愛。（圖／翻攝自小紅書）
▲中國一名傲嬌爸爸明明當初堅決反對女兒養貓，但現在即使寫資料被毛孩干擾也不介意，甚至溫柔地捧起牠的尾巴，眼裡全是溺愛。（圖／翻攝自小紅書）

記者賴禹妡／綜合報導

許多爸爸對於養寵物起初都是抱著反對的態度，但最終都會被這些可愛的小生物收服。中國河北省就有一名傲嬌爸爸，明明當初堅決反對女兒養貓，但現在即使寫資料被毛孩干擾也不介意，甚至溫柔地捧起牠的尾巴，眼裡全是溺愛，巨大反差讓原PO在一旁看傻了眼。 

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網友momo日前在小紅書上發文，她曬出爸爸與家中貓咪的有愛互動，只見爸爸當時正在書桌前寫紙張文件，一旁就是正在撒嬌的貓貓，尾巴還大喇喇地在爸爸眼前晃來晃去。 

▲中國一名傲嬌爸爸明明當初堅決反對女兒養貓，但現在即使寫資料被毛孩干擾也不介意，甚至溫柔地捧起牠的尾巴，眼裡全是溺愛。（圖／翻攝自小紅書）
▲爸爸被貓咪干擾到無奈地放棄工作，開始專心摸背哄貓，祖孫倆感情相當要好。（圖／翻攝自小紅書）
然而爸爸卻沒有生氣，反倒溫柔地托起毛孩的尾巴，最後更無奈地放棄工作，開始專心摸背哄貓，祖孫倆感情相當要好。目睹這一幕的原PO，忍不住無言吐槽「我爸不讓我養貓」，原來當初爸爸明明堅決反對原PO養貓，最後卻變全家最疼毛孩的人，讓她在一旁看傻了眼。 

▲中國一名傲嬌爸爸明明當初堅決反對女兒養貓，但現在即使寫資料被毛孩干擾也不介意，甚至溫柔地捧起牠的尾巴，眼裡全是溺愛。（圖／翻攝自小紅書）
▲爸爸明明堅決反對原PO養貓，最後卻變全家最疼毛孩的人，讓原PO在一旁看傻了眼。（圖／翻攝自小紅書）
影片曝光後，萬名網友們全笑翻直呼「又是一個被貓收服的爸爸」、「你只管把貓帶回家，剩下的牠自己會解決」，也有人分享類似經驗，「當年貓還沒回來，我爸看到貓砂盆就一臉不高興，說養了就丟了，現在回家第一件事就是叫貓的名字」。不過，不少人提醒，養寵物最好還是和家庭成員妥善討論，才能給毛孩健全又幸福的成長環境。 

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