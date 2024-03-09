最強陣容！秒懂自由車環台賽懶人包　經典五站路線一覽、觀賽指南

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今年環台賽聚集了來自38個國家、24支隊伍共計205位菁英選手，其中包括6支二級職業車隊，為近十年來最佳的參賽陣容，包括荷蘭Jeroen Meijers將代表VSC Victoria Sports Pro Cycling隊參賽，憑藉其出色的騎乘技術，期待在賽道上有所突破。
紐西蘭公路賽冠軍車手Aaron Gate代表Burgos-BH車隊，全能實力令人期待；同樣來自紐西蘭，年輕的Hamish Beadle以23歲以下車手的身份，加入了Team Novo Nordisk。
來自以色列Itamar Einhorn代表Israel - Premier Tech車隊參戰，其短距離衝刺能力值得關注。澳洲的Nathan Earle將代表JCL Team Ukyo出賽，是隊伍的重要支柱，以及英國車手Maximilian Stedman效力於Beykoz Belediye Spor Türkiye，眾多優秀車手參賽也為賽事增添更多看點。
經典五站路線一覽 決戰浪漫台三線
環台賽從北至南，五站賽程涵蓋台北市、桃園市、浪漫台三線、南投縣、高雄市等五站，每一站都有其獨特的地形與策略，從繞圈衝刺到山地爬坡，環台賽不僅是速度的比拼，也是考驗車隊的策略戰術。
環台賽從台北市揭開序幕，北市站繞圈賽在市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，今年將繞行8圈，共計83.2公里，各國衝刺好手將在臺北市站大伸拳腳、上演超高強度精彩演出。
曾被國際裁判喻為環法賽交管等級的第二站桃園市站，賽段前半段超過60%於快速公路上的長距離巡航路線，讓各國車手將在61、66快速公路上大展身手，並將繞行石門水庫後，於復興區決戰角板山，共計115.55公里。
第三站則是橫跨新竹縣、苗栗縣與臺中市三縣市的浪漫台三線站，路線在縱貫台灣西北部的內山公路上，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋等，終點在石岡旅客服務中心，全程約154.3公里，沿途設有2個衝刺點與2個登山點，有望成為今年兵家必爭之關鍵地。
第四站是再次回歸的南投縣站，以山線路段為主，自南投縣政府出發後，繞行大南投1圈後，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，共計167.15公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站。
最終站為高雄市站，從佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場，總長146.44公里，另設有3個衝刺點，經典的路線設計，讓所有的參賽選手在高雄市站完賽之前，都有改寫冠軍寶座的可能。
中華五虎將實力堅強 隊長盧紹軒7度參賽
身為東道主，中華五虎由第7次出賽環台賽的盧紹軒、旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、團隊戰術經驗豐富的吳之皓，以及中華隊新生代好手張誌盛和李冠賢組隊出賽。
中華隊總教練黃顯熙在集訓時開出魔王級的菜單，為的就是模擬所有可能的情況，整體來說還是以團體總成績為目標。中華五虎將則由第7次出賽環台賽的盧紹軒、旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、團隊戰術經驗豐富的吳之皓，以及中華隊新生代好手張誌盛和李冠賢組隊出賽，將以前輩帶新人的方式傳承中華隊拚戰精神，爭取最佳的團隊表現。
另二位台灣車手則是王胤之和王又寬兄弟檔，他們將代表摩洛哥西迪阿里隊出賽，擔任隊友們在環台賽中的最佳嚮導。
全程即時轉播 全球同步觀賽
賽事期間將在Youtube頻道進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，透過頂尖賽事再一次將台灣行銷全球。環台賽相關活動資訊可上2024環台賽官方網站www.tourdetaiwan.org.tw 查詢。
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