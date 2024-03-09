金狼獎／費玉清引退5年！被問小哥近況 比莉鬆口吐23字
首屆金狼獎頒獎典禮於今（9）日晚上6點20分登場，饒舌歌手蔡詩芸、資深歌手比莉一起擔任頒獎嘉賓，與已經引退的資深藝人費玉清有著深厚交情的比莉，今天接受媒體訪問時，提到對方近況，以23字回應，直言「他都躲起來」。
記者吳雨婕／台北報導
過去模仿比莉出神入化的費玉清（小哥），已經於2019年引退，比莉被問到有無與對方聯絡，比莉表示：「沒有，他都躲起來，現在這樣的藝人很少，他是獨一無二的。」比莉與蔡詩芸一起頒發「最佳美術設計獎」與「最佳造型設計獎」，比莉受訪時分享，從第一張專輯所有造型都是自己做的，就連兒子周湯豪的MV造型，也都是出自她。
今天現身頒獎典禮，比莉身穿黑色勁裝，肩膀與後背都有硬殼，她笑說：「我很硬，後面也很硬，這是我10年前收藏的東西，之前沒有穿過。」談到今年工作計畫，比莉透露其實很多代言、拍攝作品找上門，但考慮到品質，所以沒點頭答應，她坦言想做實境秀，不過實境秀都很辛苦，要煮菜或者上山下海，比莉聽聞開朗表示：「我都亂煮！我不會做菜！我差點把我家燒掉。」
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