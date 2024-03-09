名家論壇》朱駿／國民黨立委必須務實謙卑

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翁曉鈴所指的《總統副總統選舉罷免法》第 63 條第1項，其規定為「選舉結果以候選人得票最多之一組為當選」，直接取自《憲法增修條文》第2條第1項的「以得票最多之一組為當選」，係《憲法增修條文》的規定，若要修改成「二輪投票制」，就是要對《憲法增修條文》的規定添加限制條件，等於就是要修憲，應無疑義吧？
至於「反而還更貼近行憲前期的原貌」之說，不知立論基礎為何？我們的憲法原本是國民大會選總統與副總統，與今天的情況天差地別，怎麼用個「二輪投票制」就會「貼近行憲前期的原貌」？這是什麼神鬼邏輯？
要為《憲法》的規定添加限制條件，未必一定要修憲，但必須要根據憲法，《憲法》第 23 條就有規定：「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」但似乎不是針對人民權利之外的事項。翁想要用依據《憲法》才能制定派生的法律《總統副總統選舉罷免法》，反向對《憲法》添加限制條件，若這不是違憲，什麼才是違憲？如果這種邏輯可以成為民主常軌，那麼，《憲法》還能有安定性嗎？我們還是真正的法治國嗎？
翁曉玲的提案招來民進黨部分立委和綠媒人士「毀憲亂政」的批評，雖有些言過其實，但不得不承認確實是違憲的提案；批評者又貶損她沒專業、沒學問，就這個議題而論，似乎沒有說錯。面對這樣的指責，翁卻不是自道之一笑置之地反嗆，「我的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足」。
這種回應方式並未針對問題，而是訴諸寄生在學術頭銜上的權威，訴諸權威就是不想講理的態度，想以權威壓人，會令人噁心反感；同時，有學術頭銜卻沒有相應該有的學術思辨與論述素質，可能反而會造成自己不自覺之更大的難堪，自身與國民黨的形象雙雙受傷。國民黨立委皆應有起碼的警覺性，凡在發言之前，實事求是，深入思考，務實辯證，謹言慎行，謙卑面對事實，對自己只有好處，沒有壞處。若是高興怎麼幹就怎麼幹，任性恣意，面對批評不務實檢討反省，黨主席還跳出反嗆批評者「水準低到是潑婦罵街」，則對自己沒有好處，只有壞處。
翁曉玲要推行總統選舉「二輪投票制」，還是一門心思掛在總統制上。藍營學者喜歡用「半總統制」或「雙首長制」指稱我們的制度，但根據《憲法增修條文》與修憲以來實際的政治運作，不知道這個「半」與「雙」體現在那裏？肯定越說越亂，漏洞矛盾百出。時常拿法國的制度做參考，但忽略了我們的行政院長不是國會投票選出的，這是極關鍵的本質差異。兩方制度不能類比，否則就犯了邏輯錯誤，據此發展出的論證極易出錯。是故，我們的制度就是「一個超級總統制」，不先承認這項事實，所有政治改革的芻議就會落入空談或歪論。
反正所主張者勢必需要修憲，翁曉玲何不氣魄大些，底氣足些，直接推動更符合民主多元主義、更能充分代表社會多數多元利益的內閣制？應更能解決民主代表性充分程度的問題。何況，證諸世界各國，總統制不是好制度，我們的總統制更是問題頗大，台灣若想好前途，應該換軌了。
國民黨不是老說目前朝小野大嗎？既然想要滿足民主政治多數統治的常軌，為何不開大門，走大路，拿出合理扎實的權威性論述，聯合也多次叫喊內閣制的民眾黨，主導推動修憲，走向大選中自己多次強調的內閣制呢？莫非大選中的政見只是一時騙票的工具？
●作者：朱駿／時事評論人
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