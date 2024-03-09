名家論壇》韋安／金廈「撞船事件」如何落幕關鍵是態度！

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海巡署依法取締越界陸船，彰顯「主權」，但最後對「主權」界定兩岸各說各話，中華民國的「治權」卻受到侵蝕。陸方代表公權力的海警船，公然越界攔檢登船執法。
海巡署完全根據台灣法律依法執法，但事實真相，有沒有施法過當？到底是陸快艇蛇逃逸迴避，自行翻覆？還是海巡官兵盡責用心，執法過猛過頭，「撞船」導致自己也不願見到的意外發生？
翻船事件倖存2陸籍船員，在台司法調查過程中，沒有供稱海巡署有不當執法。不過2月20日返抵廈門後，卻向當地媒體表示，他們的快艇急轉彎不會翻船，是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻。
而台灣官方對「翻船事件」的肇因，海巡署、金門地檢署、海委會主委管碧玲，也有不同版本，蛇形翻覆、追撞、撞船、擦撞，說法不一。碰巧海巡官兵在執法時，又沒有錄影，真相如何口說無憑。
唯一可以確定，此事件已引發兩岸對撞危機的國安層次問題。國防部長邱國正坦言金廈「撞船事件」，的確讓兩岸關係相當嚴峻。因此他每天擔心擦槍走火提心吊膽，幾乎夜不成眠。被問大陸是否將對台動武？邱國正說就軍方著眼，確實已經瀕臨這狀況。
對於如何讓金廈「撞船事件」落幕，經過兩岸相關人員十幾次的協商談判，都沒有具體結論。海委會、陸委會主委管碧玲和邱太三現在同一口徑，要等到司法調查偵結釐清真相，才有後續的發展。一個讓國防部長「幾乎夜不成眠」國安問題，司法調查怎麼可能給出答案。
其實解決「撞船事件」產生兩岸緊張和危機，真相反而是次要，態度才是最關鍵的。兩岸官方對這次事件真相，不用台灣司法調查結果出爐，都應該心裡有數。
民進黨政府未來的主事者，對解決問題的態度，可以有2個選擇：一、從藍綠攻防，不讓國民黨在國會議場和輿論上佔到便宜，以得心應手的「抗中」思維角度處理；二、想辦法彈性應對，適度妥協讓這次事件快速落幕，危機解除國防部長可以睡個安穩的好覺。
民進黨已經證明過自己有各式各樣的「抗中」能力，如果展現出也有解除兩岸重大危機的「保台」能力，則更會讓支持者和國際社會放心。除非陸方提出希望台灣給出具體回應的條件，完全超出民進黨政府能承受的底線。
與中方發生突發意外，造成危機事件的處理，美國曾做過示範。2001年4月1日，一架美國海軍EP-3型偵察機，在中國劃定之南海專屬經濟區上空執行監視任務。與共軍海軍1架戰機發生碰撞，共機墜毀，飛行員王偉跳傘下落不明。而美軍機在未經中國政府允許下，自降海南島陵水機場。
中方指責美國偵察機故意撞向共機，並在沒有許可下降落於中國領土，並就此嚴厲譴責美方。美國則認為EP-3是被失控共機所撞擊，中方應負主要責任。雙方僵持不下。
4月4日，美國務卿克林·鮑威爾在接受記者採訪時，對中國飛行員的失蹤表示遺憾，稍後以個人名義致信中負責外交事務副總理錢其琛，表達遺憾。使僵局打破。4月11日下午，美國駐華大使向中國外交部長唐家璇遞交公開署名信，對共機飛行員失蹤和美飛機進入中國領空表示遺憾。中方同意釋放24名美國機組人員，於4月12日早晨6時離開中國。
解除金廈「撞船事件」所致兩岸危機和國安風險，已不是「三無」快艇越界和海巡官兵執法的法律問題。危機是否能盡快消除，還是持續僵持下去，讓520之後新政府面臨更多不確定性，輕重緩急、危機大小的變數，有著極大的選擇取捨空間。民心沒有起伏，股市破2萬點，絕非風險觀測指標。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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