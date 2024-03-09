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金狼獎／王心凌「奪3金」篡位大贏家　陳奕迅抱走年度MV最風光

▲王心凌的〈BITE BACK〉勇奪金狼獎最佳視覺特效、美術設計等大獎。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌的〈BITE BACK〉勇奪金狼獎最佳視覺特效、美術設計等大獎。（圖／天晴娛樂提供）

記者羅凌筠／台北報導

表揚優秀MV的第1屆金狼獎由殿堂級MV導演陳奕仁領軍，於今（9）日晚間盛大舉辦，王心凌的〈Bite Back〉勇奪最佳視覺特效、美術設計、LINE年度MV人氣獎，陳奕迅以〈塵大師〉抱走年度最佳MV、最佳演唱表演獎，緊追在後。

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▲陳奕迅以〈塵大師〉抱走金狼獎年度最佳MV、最佳演唱表演獎。（圖／EAS Music提供）
▲陳奕迅以〈塵大師〉抱走金狼獎年度最佳MV、最佳演唱表演獎。（圖／EAS Music提供）
王心凌的〈BITE BACK〉以洗腦的「甜蜜咬一口舞」受到歡迎，請到國際舞蹈老師Kiel Tutin打造，整支舞蹈除了有很多大開大合的手腳動作和走位之外，也搭配了柔軟的律動和有記憶點的手勢，動作細節相當多，收與放之間結合得很好，舞蹈與歌曲完美融合在一起。為了練好這支又酷又甜的舞，王心凌坦言：「每跳一次心率都會飆升到150以上，完全是高強度有氧運動。」

▲邵大倫〈變身 HENSHIN〉奪金狼獎社群名人推薦獎。（圖／記者吳翊緁攝）
▲邵大倫〈變身 HENSHIN〉奪金狼獎社群名人推薦獎。（圖／記者吳翊緁攝）
〈塵大師〉由陳奕迅主唱、林家謙作曲、林海峰填詞、李榮浩編曲，打造這首心境豁達之作，林海峰以幽默風趣的筆風寫出盛載人生哲理又易懂的歌詞，尤其是5字真言「艾東喼雅斯（I don't give a sh**）」值得玩味。Eason親自上陣拍攝〈塵大師〉MV，與多名舞者合演「千手觀音」，過程極具挑戰，Eason與舞者要非常合拍，抓緊歌曲節奏才能呈現大家現在見到的效果，團隊拍足整整1天才完成。

▲Ella提到最讓她印象深刻的MV是S.H.E的歌曲〈十七〉。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Ella擔任金狼獎頒獎嘉賓。（圖／記者吳翊緁攝）
本屆金狼獎頒獎嘉賓祭出豪華陣容，請到美麗本人、J.Sheon、比莉、DizzyDizzo蔡詩芸、高宇蓁、陳珊妮、YELLOW黃宣、評審長陳奕仁、HUSH、比爾賈、Ella陳嘉樺、五月天成員瑪莎等，多組超強卡司接力輪番上場頒獎。

主持人由Lulu黃路梓茵扛下重責大任，集郵「三金典禮」主持里程碑後，再度接下新一金的主持任務，她精心更換3套造型服裝、為典禮帶來許多歡樂笑聲；從《未來少女》出道的人氣女團「薄荷水晶」，拍攝開場影片，展現青春活力。

▲Lulu身穿火辣比基尼現身金狼獎。（圖／讀者提供）
▲Lulu擔任金狼獎主持人。（圖／讀者提供）
典禮有3段精彩演出呈現，創作樂團JADE曾獲得第34屆金曲獎「最佳單曲製作人」，2人獻唱 〈Telephone〉、〈玻璃屋〉等多首歌曲；金曲歌王Leo帶來嘻哈演出〈陪妳過假日 〉，Ella陳嘉樺壓軸演唱新歌〈願望清單〉、〈Bad Habit〉，讓觀眾們搶聽為快。

金狼獎完整名單：

年度最佳MV
陳奕迅〈塵大師〉    
環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 傑作/易思音樂

最佳敘事MV
持修〈沒有我的那個宇宙〉    
野聲音娛樂有限公司 / 製作- 謝了帛影像有限公司

最佳導演獎
Haoyan of America
?te壞特〈Ho(l)e〉

最佳演員獎
朱軒洋 / 袁澧林
楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰    

最佳演唱表演獎
陳奕迅
陳奕迅〈塵大師〉

最佳視覺特效獎
陳家和 / 苗天雨
王心凌〈Bite Back〉    

最佳剪輯獎    
陳威旻
TIAB〈GET DOWN〉    

最佳美術設計獎
郭志達
王心凌〈Bite Back〉

最佳造型設計獎
施筱柔
陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live     

最佳創意精神獎
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉   

Line年度人氣MV獎
王心凌〈Bite Back〉    

社群名人推薦獎
邵大倫〈變身 HENSHIN〉    

最佳製片獎
鄭宇璿
田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉   

鄭宇璿
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉    

最佳攝影及燈光設計獎
黃子然 / 黃柏源
蘇打綠〈控制狂〉（蘇打綠版）

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