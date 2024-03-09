金狼獎／王心凌「奪3金」篡位大贏家　陳奕迅抱走年度MV最風光

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〈塵大師〉由陳奕迅主唱、林家謙作曲、林海峰填詞、李榮浩編曲，打造這首心境豁達之作，林海峰以幽默風趣的筆風寫出盛載人生哲理又易懂的歌詞，尤其是5字真言「艾東喼雅斯（I don't give a sh**）」值得玩味。Eason親自上陣拍攝〈塵大師〉MV，與多名舞者合演「
本屆金狼獎頒獎嘉賓祭出豪華陣容，請到美麗本人、J.Sheon、比莉、DizzyDizzo蔡詩芸、高宇蓁、陳珊妮、YELLOW黃宣、評審長陳奕仁、HUSH、比爾賈、Ella陳嘉樺、五月天成員瑪莎等，多組超強卡司接力輪番上場頒獎。
主持人由Lulu黃路梓茵扛下重責大任，集郵「三金典禮」主持里程碑後，再度接下新一金的主持任務，她精心更換3套造型服裝、為典禮帶來許多歡樂笑聲；從《未來少女》出道的人氣女團「薄荷水晶」，拍攝開場影片，展現青春活力。
典禮有3段精彩演出呈現，創作樂團JADE曾獲得第34屆金曲獎「最佳單曲製作人」，2人獻唱 〈Telephone〉、〈玻璃屋〉等多首歌曲；金曲歌王Leo帶來嘻哈演出〈陪妳過假日 〉，Ella陳嘉樺壓軸演唱新歌〈願望清單〉、〈Bad Habit〉，讓觀眾們搶聽為快。
金狼獎完整名單：
年度最佳MV
陳奕迅〈塵大師〉
環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 傑作/易思音樂
最佳敘事MV
持修〈沒有我的那個宇宙〉
野聲音娛樂有限公司 / 製作- 謝了帛影像有限公司
最佳導演獎
Haoyan of America
?te壞特〈Ho(l)e〉
最佳演員獎
朱軒洋 / 袁澧林
楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰
最佳演唱表演獎
陳奕迅
陳奕迅〈塵大師〉
最佳視覺特效獎
陳家和 / 苗天雨
王心凌〈Bite Back〉
最佳剪輯獎
陳威旻
TIAB〈GET DOWN〉
最佳美術設計獎
郭志達
王心凌〈Bite Back〉
最佳造型設計獎
施筱柔
陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live
最佳創意精神獎
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉
Line年度人氣MV獎
王心凌〈Bite Back〉
社群名人推薦獎
邵大倫〈變身 HENSHIN〉
最佳製片獎
鄭宇璿
田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉
鄭宇璿
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉
最佳攝影及燈光設計獎
黃子然 / 黃柏源
蘇打綠〈控制狂〉（蘇打綠版）
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