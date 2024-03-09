金狼獎／Ella難忘S.H.E《十七》！回憶殺太猛 她崩潰：真的很難
第一屆金狼獎於今（9）日在三創登場，藝人Ella（陳嘉樺）不僅是頒獎嘉賓，也是表演嘉賓，接受訪問時，Ella分享出道以來，印象最深刻的拍攝MV點滴，是2018年S.H.E的歌曲〈十七〉，拍攝時間長達3天，讓她忍不住直呼：「真的很難！」
記者吳雨婕／台北報導
Ella推出睽違多年的專輯《BAD HABITS》，日期預購開出紅盤，今天也將首度公開演唱新歌〈願望清單〉、〈Bad Habit〉，Ella笑說今天不會緊張，只希望今天的表演可以娛樂台下的業內人士，讓他們好好享受屬於他們的夜晚。
談到過去拍攝MV時有無發生印象深刻的狀況，Ella爆料，稍等要與她一起頒獎的導演比爾賈，時常拍攝都是要跨夜，讓她吃不消，另外一個印象極深的則是S.H.E罕見合體拍攝的歌曲〈十七〉MV，「〈十七〉復刻東西很不容易，當時拍了2天多3天，那些東西要還原有難度，真的很難。」
該曲是紀念S.H.E出道17週年的歌曲，MV裡頭藏有許多巧思，細數S.H.E的心路與成長歷程，不少粉絲看完MV後都被逼哭，此外，當時S.H.E還在兩廳院藝文廣場舉行戶外音樂會，與歌迷一起同歡重要時刻，而以此為分水嶺，此後，S.H.E便極少合體。
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