金狼獎／陳奕迅《塵大師》抱走最大獎！贏王心凌奪「年度最佳MV」
成為「三金」金曲獎、金鐘獎、金馬獎後的第4金「金狼獎」，於今（9）日在三創舉辦第一屆頒獎典禮，眾所注目的「年度最佳MV獎」由陳奕迅〈塵大師〉拿下，由召集人殷振豪代為領獎，引人注意的是，該獎項陳奕迅的另外一首歌曲〈社交恐懼癌〉MV，也有入圍。
記者吳雨婕／台北報導
陳奕迅以歌曲〈塵大師〉MV奪下首屆金狼獎的最大獎「年度最佳MV獎」，由於因為陳奕迅方面行程忙碌，所以無法前來頒獎典禮，獎項依舊由金狼獎召集人殷振豪帶領，得獎感言也由殷振豪代為發表，「感謝金狼獎頒發的每個獎項，謝謝〈塵大師〉MV製作團隊。」以及謝謝經紀公司與唱片公司。
此外，入圍「年度最佳MV」的有陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉、?te壞特〈Ho(l)e〉、MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉、閃靈〈護國山〉、田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉、陳奕迅〈社交恐懼癌〉、王心凌〈Bite Back〉、邵大倫〈變身 HENSHIN〉、SmashRegz （呂士軒、張伍、SJIN）〈這樣合法嗎？〉。
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