寵物飼料起家跨足建築！看好高雄善寬建設中都推案

在全球市場與台灣產業驅動下，許多企業採取跨產業佈局。寵物食品界精品「渴望」也在董事長柯建昌的帶領下，拓展事業版圖至建築業，總部矗立於愛河首排的「善寬建設」近期高雄眾星建設品牌中嶄露頭角。看準高雄市中心、中都重劃區的發展潛力，善寬建設中都新案今(9)日舉辦動土，預計打造地上15樓住宅大樓。
記者陳美嘉／高雄報導
善寬建設董事長柯建昌代理銷售寵物飼料逾30年，2年前自創品牌「野性魅力」銷售全球，憑藉其長年經營國際市場的經驗，柯建昌指出，看好高雄發展潛力，相較於中北部，高雄的房價偏低，近年來又有多項公共建設推動，前景看好。而中都案是善寬建設第3個案子，前兩案總銷合計約30億元。
由代理銷售寵物飼料到跨領域至建築業，善寬建設柯董事長認為，這更精準而談是「擴領域」，不論是原有的產業或是現今所投入的建築，皆擁有相同的決心、共同的核心，這正是企業體精神的延伸與擴張，在這個基礎下邁向「國際化、高標準」的目標，界定何為「擴」領域。
興城國際協理楊佰翰認為，中都未來指日可待，甚至媲美金字塔頂端的美術館特區，該區域擁有城市綠核心中都濕地公園，一旁的國定古蹟唐榮磚窯廠，百年來見證產業與聚落的銳變，未來更聚焦於古蹟外環的2萬坪特商區，商業價值無可限量。
楊佰翰指出，中都地區目前大樓行情，每坪開價在50萬元到60萬間，善寬中都案基地近中華路與九如路交口，預計打造地上15樓、地下3樓大樓，坪數規劃20-40坪、2至3房產品。善寬中都案從美學、工藝到建材選配皆是頂規呈現，鎖定金字塔頂層人士為目標。