金狼獎／陳奕迅、蔡依林廝殺3輪才勝出！擊敗天后關鍵原因曝光
第一屆金狼獎於今（9）日晚上8點36分圓滿落幕，以「金」字輩的頒獎典禮來說可以說是非常準時，僅僅超時6分鐘，外加上典禮其實延後20分鐘才開始。總共11項獎項中，最受外界注意的「死亡之組」最佳演唱表演獎由陳奕迅〈塵大師〉拿下，決選評審陳奕仁在典禮結束後受訪時表示，當初與陳奕迅廝殺的是蔡依林，經過3輪的討論，最後由陳奕迅勝出。
記者吳雨婕／台北報導
陳奕仁提到，最佳演唱表演獎經過3輪激烈討論，才有最終結果，由陳奕迅勝出，「其實每個入圍表演者都有演唱魅力，除了演唱魅力，還要有表演設計，陳奕迅在這首歌曲的表現，透過精彩的舞蹈編排，展現個人演唱魅力。」
陳奕仁表示，蔡依林也有進入到3輪的評選中，且他們時常合作，一路從蔡依林的稚嫩時期，到現在的天后風範，「幾經考量，包含表演者的榮耀、本身魅力，所有的設計，很可惜最後沒有讓蔡依林拿到獎。」另外一位評審Jeff補充說明，陳奕迅以手語的方式結合舞蹈，從第一秒到最後一秒都精彩，成為勝出的最關鍵原因。
至於涵蓋金馬獎、金鐘獎，甚至坎城影展常客的「最佳演員獎」，最後由朱軒洋、袁澧林奪獎，陳奕仁透露，「金狼獎之所以跟其他影像獎不一樣的地方，是先有音樂才有MV，影像跟歌曲高度契合，旋律意境上面，這樣看下來，這首〈說不出口〉，朱軒洋、袁澧林在裡面演出青澀的角色，把他們的缺點變優點，充滿青春的氣味。想要傳達的概念高度契合，我們經過相當大的掙扎。」
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