啦啦隊女神慈妹「叼菸動作」被酸老司機　球迷震驚：甜美形象崩壞

金狼獎／陳奕迅、蔡依林廝殺3輪才勝出！擊敗天后關鍵原因曝光

▲蔡依林（左）、陳奕迅都在金狼獎的「死亡之組」最佳演唱表演獎，評審陳奕仁提到兩人都進3輪的討論中。（圖／翻攝蔡依林IG、環球音樂提供）
▲蔡依林（左）、陳奕迅都在金狼獎的「死亡之組」最佳演唱表演獎，評審陳奕仁提到兩人都進3輪的討論中。（圖／翻攝蔡依林IG、環球音樂提供）

記者吳雨婕／台北報導

第一屆金狼獎於今（9）日晚上8點36分圓滿落幕，以「金」字輩的頒獎典禮來說可以說是非常準時，僅僅超時6分鐘，外加上典禮其實延後20分鐘才開始。總共11項獎項中，最受外界注意的「死亡之組」最佳演唱表演獎由陳奕迅〈塵大師〉拿下，決選評審陳奕仁在典禮結束後受訪時表示，當初與陳奕迅廝殺的是蔡依林，經過3輪的討論，最後由陳奕迅勝出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳奕仁提到，最佳演唱表演獎經過3輪激烈討論，才有最終結果，由陳奕迅勝出，「其實每個入圍表演者都有演唱魅力，除了演唱魅力，還要有表演設計，陳奕迅在這首歌曲的表現，透過精彩的舞蹈編排，展現個人演唱魅力。」

陳奕仁表示，蔡依林也有進入到3輪的評選中，且他們時常合作，一路從蔡依林的稚嫩時期，到現在的天后風範，「幾經考量，包含表演者的榮耀、本身魅力，所有的設計，很可惜最後沒有讓蔡依林拿到獎。」另外一位評審Jeff補充說明，陳奕迅以手語的方式結合舞蹈，從第一秒到最後一秒都精彩，成為勝出的最關鍵原因。

▲寵粉的蔡依林在微博放上自己演出當天拍的禮服，不吝與粉絲分享美照。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博）
▲▼蔡依林（上圖）與陳奕迅（下圖）一起進入「最佳演唱表演獎」的3輪廝殺。（圖／轉攝自蔡依林工作室微博、環球音樂提供）
▲陳奕迅在澳門開唱。（圖／環球音樂提供）
 
至於涵蓋金馬獎、金鐘獎，甚至坎城影展常客的「最佳演員獎」，最後由朱軒洋、袁澧林奪獎，陳奕仁透露，「金狼獎之所以跟其他影像獎不一樣的地方，是先有音樂才有MV，影像跟歌曲高度契合，旋律意境上面，這樣看下來，這首〈說不出口〉，朱軒洋、袁澧林在裡面演出青澀的角色，把他們的缺點變優點，充滿青春的氣味。想要傳達的概念高度契合，我們經過相當大的掙扎。」




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

金狼獎／陳奕迅《塵大師》抱走最大獎！贏王心凌奪「年度最佳MV」

金狼獎／陳奕迅從死亡之組獲勝！贏過蔡依林　抱走最佳演唱表演獎

金狼獎／Ella難忘S.H.E《十七》！回憶殺太猛　她崩潰：真的很難

金狼獎／費玉清引退5年！被問小哥近況　比莉鬆口吐23字

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞