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鄭中基生日攻蛋開唱！突爆粗口撂狠話　1萬粉絲被嚇傻

▲鄭中基生日攻蛋開唱，突然在演唱會粗口，原來是他想要早點來台雪恥，卻因為疫情關係延宕。（圖／記者陳明中攝）
▲鄭中基生日攻蛋開唱，突然在演唱會粗口，原來是他想要早點來台雪恥，卻因為疫情關係延宕。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／綜合報導

香港「情歌天王」鄭中基睽違7年再度來台攻蛋，於今（9）日舉行「Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站」，上一次來台開唱時，因為歌聲狀態不佳，讓他非常自責，就連日前的記者會上也依舊耿耿於懷，而在今天的演唱會上，他上演「復仇王子」，不僅在生日當天舉辦演唱會，還復仇成功，讓他忍不住爆粗口：「他媽的7年了，本來可以早點回來，就因為疫情延後了，很抱歉讓大家久等了。」

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鄭中基一登台就一口氣演唱〈搬屋〉、〈別愛我〉、〈絕口不提愛你〉三首經典歌曲，每一句歌詞都投注感情，讓現場1萬名觀眾也跟著他的歌聲陷入回憶殺中，歌曲唱畢，他開心與歌迷打招呼：「我回來了！你們好嗎？」接著又說：「他媽的7年了，本來可以早點回來，但遇到了疫情，抱歉讓大家久等了！」

鄭中基還提到，今天正巧是他的生日，因此開心向歌迷要求，「你們要跟我說一句….」歌迷有默契的接話，並熱情喊道：「生日快樂！」他感激回覆：「謝謝你們，生日可以在小巨蛋開唱，現場有一萬多人，這是我最輩子最大的生日禮物。」

▲鄭中基生日於台北小巨蛋開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲▼鄭中基生日於台北小巨蛋開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲鄭中基生日於台北小巨蛋開唱。（圖／記者陳明中攝）
 
鄭中基一見到歌迷就打開話匣子停不下來，就像是與老友分享心事，他表示去年來台宣傳演唱會時，一開始很擔心票房問題，但主辦方「寬宏藝術」一直給他信心，門票開賣當天他特地致電關心票房，幸好開出紅盤，還讓他加場，他感激的說：「謝謝每一位觀眾成就這場演唱會，一開始真的很緊張，怕票賣得不好，結果首場售票當天下午便決定再加場，你們真的很厲害！你們才是老闆！」

演唱會上，鄭中基為了更貼近歌迷，特別打造左右延伸台，拉近與大家的距離，演唱至〈Somewhere Over The Rainbow〉時，鄭中基背起烏克麗麗，自彈自唱，以專屬他獨特的Style重新詮釋這首歌，配合可愛的視訊效果，為演唱會注入活力與歡快氛圍，他說道：「這次會選烏克麗麗，是因為過去為了讓女兒對音樂產生興趣，特別學了幾個和弦，今天就把整首歌學來給大家聽，希望大家都能對我產生興趣。」寵粉無極限的他，還多次走下觀眾席，能見到鄭中基寵愛台灣粉絲的心，讓每一位歌迷離開小巨蛋都帶著微笑。




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