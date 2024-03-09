鄭中基生日攻蛋開唱！突爆粗口撂狠話　1萬粉絲被嚇傻

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭中基還提到，今天正巧是他的生日，因此開心向歌迷要求，「你們要跟我說一句….」歌迷有默契的接話，並熱情喊道：「生日快樂！」他感激回覆：「謝謝你們，生日可以在小巨蛋開唱，現場有一萬多人，這是我最輩子最大的生日禮物。」
鄭中基一見到歌迷就打開話匣子停不下來，就像是與老友分享心事，他表示去年來台宣傳演唱會時，一開始很擔心票房問題，但主辦方「寬宏藝術」一直給他信心，門票開賣當天他特地致電關心票房，幸好開出紅盤，還讓他加場，他感激的說：「謝謝每一位觀眾成就這場演唱會，一開始真的很緊張，怕票賣得不好，結果首場售票當天下午便決定再加場，你們真的很厲害！你們才是老闆！」
演唱會上，鄭中基為了更貼近歌迷，特別打造左右延伸台，拉近與大家的距離，演唱至〈Somewhere Over The Rainbow〉時，鄭中基背起烏克麗麗，自彈自唱，以專屬他獨特的Style重新詮釋這首歌，配合可愛的視訊效果，為演唱會注入活力與歡快氛圍，他說道：「這次會選烏克麗麗，是因為過去為了讓女兒對音樂產生興趣，特別學了幾個和弦，今天就把整首歌學來給大家聽，希望大家都能對我產生興趣。」寵粉無極限的他，還多次走下觀眾席，能見到鄭中基寵愛台灣粉絲的心，讓每一位歌迷離開小巨蛋都帶著微笑。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道