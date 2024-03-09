為毛孩子找個家 家樂福「毛小孩認養會」首度推行貓咪認養
高雄動保處為幫助更多流浪犬貓找到合適家庭，結合家樂福舉辦「為毛孩子找個家」快樂幸福認養會，今年首場認養會3/9在家樂福成功店開跑，特別的是，今年首度嘗試帶貓咪到認養會，不論是愛犬派或愛貓派，都有機會認養到喜愛的毛家人。今年認養會將於高雄家樂福舉辦13場，下一場次4/13在家樂福鼎山店。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市動保處處長葉坤松表示，近年來養貓的人口已超越養狗的人口，而飼主的年齡也普遍下降，而且養貓的更多是年輕人，主要是因為現在居住空間變小，養貓相對方便，而且貓咪帶有神秘感也很吸引年輕族群。今年首場認養會也首度嘗試帶貓咪到認養會。
葉坤松提及，動保處自112年起推出「相遇~相識30活動」，針對成功認養的家庭，提供可試養30天，及贈送試養大禮包的優惠活動，動保處也希望藉由此機會，讓許多家庭踏出認養的第一步，也許就能尋找到相伴一生的家人。
家樂福公共事務部部長陳依芳表示，家樂福自2016年開始長期與高雄市動保處合作舉辦公益認養會，讓更多可愛的毛小孩一起回家，鼓勵來到家樂福購物不只幫助民生需求的品質提升，更進一步擁有心靈幸福的富足，讓每一個存在都值得最好的，歡迎回「家」。
高雄市今年首認養活動3/9於家樂福成功店展開，現場不只有犬貓認養活動，還進行小小獸醫闖關活動，讓小朋友學習飼主責任、與狗狗的第一次接觸及如何照顧毛小孩。毛小孩幸福認養會下一場次為4/13在家樂福鼎山店，後續會在五甲、楠梓、鳳山、光華等分店舉辦，活動皆為週六下午2點到6點。