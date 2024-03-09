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專訪／即刻救援中華男足！租借楠梓球場　幕後推手打造職業女足

▲中華男足主場對決吉爾吉斯之戰，改至高雄市立楠梓足球場舉行。(圖/記者路皓惟攝)
▲中華男足主場對決吉爾吉斯之戰，改至高雄市立楠梓足球場舉行。(圖/記者路皓惟攝)

記者廖聿偉/台中報導

中華男足將在3月21日於主場對決吉爾吉斯，但比賽場地卻出包，原定場地台北田徑場無法使用，緊急改至高雄市立楠梓足球場舉行，也引起國內足壇諸多不滿。

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原本台灣面臨無球場可用的窘境，所幸楠梓足球場經營者柏文健康事業(健身工廠)即刻救援，立刻答應租借場地給足協，健身工廠總經理林洵賢回應，「足協向我們詢問場地，我們立刻排開所有活動，讓國家隊使用，希望能用行動力挺中華隊。」

▲健身工廠總經理林洵賢。(圖/記者廖聿偉攝)
▲健身工廠總經理林洵賢。(圖/記者廖聿偉攝)
健身工廠在2022年底取得楠梓足球場經營權，每年都花費近500萬在維護場地，包括草皮修復、場地維修和社區環境，健身工廠出錢出力，而楠梓足球場早以成為國家隊訓練的基地之一。

但楠梓足球場原本定位為主練習場，在沒有新增看台的情況下，最多只能容納1200人，且球場燈光照明並不符國家隊A級賽事標準，因此比賽時間改為下午4點開踢。

▲健身工廠接手高雄陽信女足，並更名為Attackers FC(高雄先鋒隊)。(圖/取自球隊FB)
▲健身工廠接手高雄陽信女足，並更名為Attackers FC(高雄先鋒隊)。(圖/取自球隊FB)
目標打造職業女足　健身工廠投入大筆資金

健身工廠近年投入國內足球產業，去年4月接手高雄陽信女足，並更名為Attackers FC(高雄先鋒隊)，以黃鸝鳥為原型設計Logo。林洵賢說，「先鋒隊會朝著職業規模經營，未來要讓全隊都成為全職選手。」

台灣女足環境不佳，球員通常要兼職，無法專心踢球。健身工廠盼能從高雄先鋒隊開始改善體質，給球員更好的踢球環境，全職選手只是第一步。

健身工廠不僅用心經營楠梓足球場，同時也與西甲合作，打造完善的青訓體系，目前已有U12、U15等分齡球隊，三年後有機會無縫接軌、加入成人隊，高雄先鋒隊的戰力將大幅升級。

談到台灣足球風氣不佳，問題叢生，林洵賢回應，「很多事情我們也無能為力，但重要的是把自己該做得事做好，培育更多優秀人才，也能提升國家隊的戰力。」

▲健身工廠董事長陳尚義(左)和總經理林洵賢。(圖/記者廖聿偉攝)
▲健身工廠董事長陳尚義(左)和總經理林洵賢。(圖/記者廖聿偉攝)

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