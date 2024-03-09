日本麥當勞推「薯條香水」約會噴！獵奇新品震撼2千萬人：別鬧了
知名速食品牌「麥當勞」推出許多經典美味商品，其中薯條更是廣受顧客喜愛。而日本麥當勞7日竟張貼海報宣傳「薯條口味香水」，還呼籲大家噴去約會決戰，超獵奇新品讓日本網友全嚇傻，短短幾天就突破2000萬人朝聖，眾人紛紛留言直呼「別鬧了！又不是愚人節」。
記者賴禹妡／綜合報導
日本麥當勞官方帳號7日在社群平台X（前推特）中，寫下「我們做了一款聞起來有馬鈴薯味道的香水，在決勝負的約會日使用吧！」而透過海報畫面可以看到，麥當勞經典紅盒薯條竟化身為罐裝香水，正往模特兒的身上噴去，左下方還有另外2款其他口味的薯條香水「梅子海苔鹽」及「蒜味黑胡椒美乃滋」，都是屬於期間限定販售。
消息曝光後，引來大批日本網友震驚，短短2天就突破2000萬人瀏覽，眾人紛紛傻眼留言「別鬧了，愚人節還沒到吧」、「實在看不懂是要讓人肚子餓，還是要讓人想談戀愛」、「食慾大過於性慾」、「已經不是Mcdonalds，是M.A.C了」。
不過，就在眾所期待能買到獵奇的薯條香水時，麥當勞9日也公布真相，原來這都是為了宣傳春季限定的搖搖薯條新口味。當時在香水海報下方，也有一小行字特別註明「圖片僅為想像，並非實際製造販售的商品」，這讓不少有興趣的薯條鐵粉感到失望，仍不斷在下方留言敲碗「真的不打算賣賣看嗎？」