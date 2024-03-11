專訪／同喬集團吳同喬領軍轉型升級　一手掌握休閒育樂商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
同喬實業總經理、旺寶集團董事長吳同喬接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，宏碁創辦人施振榮過去提出「微笑曲線」強調「品牌」與「設計」兩端的重要性，早年同喬處在「微笑曲線」中間相對弱勢的位置，只能幫品牌代工，但他認為生產製造力比品牌重要，更是同喬的成功基石與成功關鍵，原因在於工廠累積經驗後是會長大的，但品牌只要一不留神反而容易被超車。
就像過去美國頂尖的IBM、DELL、HP都找聯想代工，但20年過去，巨人們跌落神壇，聯想卻崛起了，尤其吳同喬認為品牌在現在這個時代「只要有錢就能買到」，誰能想到賓士汽車最大股東來自中國？印度塔塔集團也能從福特手中買下Jaguar？
除了掌握生產製造的實力，吳同喬也領悟到其實在消費市場中，通路才是王道，因為消費者有時買東西並不會特別看品牌是誰的，「有時候好市多隨便看一眼的松露巧克力，就是能順便一起放進購物車結帳。」如果品牌再大，卻沒有通路幫忙推，再好的品牌可能也賣不出去，因此過去講的品牌接軌國際，現在他則認為有生產製造力與通路能力，一樣也能走進全世界。
吳同喬坦言，做品牌是製造業的夢，他並沒有放棄，而是選擇以「類品牌」的概念先跨出去，就是談代理與布局通路。他指出，台灣電商很發達，但他認為最後一哩是把好的東西、好的文化與習慣帶進台灣，讓國人開拓視野，尤其華人思考普遍較為保守，其實很多事情可以多看看國際怎麼做。
因此他早在10多年就成立旺寶集團，引進許多國際品牌，結合集團本業生產製造的優勢，從設計、生產到線上線下通路布局銷售一條龍服務，再加上投資跨產業的潛力公司，包括餐飲、車輛代理、金融業、運動休閒與電競職業隊，整體綜效驚人，光是本業以外的年營收就突破百億元。
吳同喬表示，疫情之後台灣能見度大大提升，幾乎每天都能看到國際大人物來到台灣，但同時台灣製造業也面臨挑戰，像是台商回流到台灣要思考有沒有那麼多需求？水、電、土地與人才能解決嗎？再來若是工廠移到東南亞，也不會一直高枕無憂，因為競爭會越來越多，但他強調有挑戰就有機會，對於同喬來說，優勢就是本業的生產製造再加上通路布局，而現在綜效很明顯看得見，未來將持續擴大加碼台灣與接軌國際。
「當然，創新改革都有傳統上的包袱，同喬也是，但總要有人先開始，否則國際大環境詭譎多變，一不小心就會跌跤！」吳同喬緊抓趨勢，近年來成立子公司「旺寶整合行銷」，有機會與NBA、FIBA（國際籃球總會）成為夥伴引進國際賽事，更希望打造國際級休閒產業生態鏈來行銷城市、行銷台灣。
吳同喬說自己從小就喜歡運動與籃球，特別關心中華三對三男籃去（2023）年拿下杭州亞運金牌，他和許多愛好籃球的前輩希望重整資源，與國際聯盟合作將賽事落地台灣，看準辦活動不僅只有比賽而已，以三對三籃球來說，其中包含街頭文化、嘻哈文化，運動也能帶起運動醫學產業，剛好可以對接集團的醫療資源，不僅適合大朋友，也能做為一家大小休閒的首選，同時還能結合城市做城市行銷，讓全世界再次看到台灣。