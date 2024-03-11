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專訪／同喬集團吳同喬領軍轉型升級　一手掌握休閒育樂商機

▲高雄同喬集團以代工國際超跑兒童電動車聞名，二代吳同喬接班後守住本業生產製造的優勢，再結合新的通路布局，提供從設計、生產製造到銷售一條龍的服務，獲得許多國際大廠的青睞。（圖／攝影記者朱永強）
▲高雄同喬集團以代工國際超跑兒童電動車聞名，二代吳同喬接班後守住本業生產製造的優勢，再結合新的通路布局，提供從設計、生產製造到銷售一條龍的服務，獲得許多國際大廠的青睞。（圖／攝影記者朱永強）

記者許家禎／專訪

高雄同喬集團以代工國際超跑兒童電動車聞名，二代吳同喬接班後守住本業生產製造的優勢，再結合新的通路布局，提供從設計、生產製造到銷售一條龍的服務，獲得許多國際大廠的青睞，近幾年綜效驚人，光是本業以外的營收就達百億元。提早佈局的他，順利讓集團挺過這幾年國際大環境的變化，而下一階段，他將眼光放在國際級休閒育樂產業，要從小朋友的育樂到大朋友一家人的休閒產業商機都能一手掌握。

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同喬集團創立於1977年，以製造汽、機車零配件起家，而後專注於橡塑膠相關產品之開發、設計、生產與銷售服務，也跨足醫療產業，早年與各國際超跑品牌合作開發授權兒童電動車與滑板車打響知名度，由於生產製造實力優異，後來吸引其他IP品牌上門談合作，客戶包括瑪莎拉蒂、法拉利、BMW、藍寶堅尼、Volvo、奧迪、迪士尼、三麗鷗、Hello Kitty、蠟筆小新、哆啦A夢、NBA等國際知名品牌。

▲同喬挾著生產製造實力深獲國際大廠肯定，更吸引其他IP品牌上門談合作，先前掀起收藏旋風的超商集點超跑模型與周邊商品也由同喬操刀。（圖／記者朱永強攝）
▲同喬挾著生產製造實力深獲國際大廠肯定，更吸引其他IP品牌上門談合作，先前掀起收藏旋風的超商集點超跑模型與周邊商品也由同喬操刀。（圖／記者朱永強攝）
同喬實業總經理、旺寶集團董事長吳同喬接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，宏碁創辦人施振榮過去提出「微笑曲線」強調「品牌」與「設計」兩端的重要性，早年同喬處在「微笑曲線」中間相對弱勢的位置，只能幫品牌代工，但他認為生產製造力比品牌重要，更是同喬的成功基石與成功關鍵，原因在於工廠累積經驗後是會長大的，但品牌只要一不留神反而容易被超車。

就像過去美國頂尖的IBM、DELL、HP都找聯想代工，但20年過去，巨人們跌落神壇，聯想卻崛起了，尤其吳同喬認為品牌在現在這個時代「只要有錢就能買到」，誰能想到賓士汽車最大股東來自中國？印度塔塔集團也能從福特手中買下Jaguar？

除了掌握生產製造的實力，吳同喬也領悟到其實在消費市場中，通路才是王道，因為消費者有時買東西並不會特別看品牌是誰的，「有時候好市多隨便看一眼的松露巧克力，就是能順便一起放進購物車結帳。」如果品牌再大，卻沒有通路幫忙推，再好的品牌可能也賣不出去，因此過去講的品牌接軌國際，現在他則認為有生產製造力與通路能力，一樣也能走進全世界。

▲同喬集團第二代、旺寶集團董事長吳同喬表示，旗下「旺寶生醫」專營醫材代理與通路，接下不少授權IP口罩與濕紙巾。（圖／記者朱永強攝）
▲同喬集團第二代、旺寶集團董事長吳同喬表示，旗下「旺寶生醫」專營醫材代理與通路，接下不少授權IP口罩與濕紙巾。（圖／記者朱永強攝）
吳同喬坦言，做品牌是製造業的夢，他並沒有放棄，而是選擇以「類品牌」的概念先跨出去，就是談代理與布局通路。他指出，台灣電商很發達，但他認為最後一哩是把好的東西、好的文化與習慣帶進台灣，讓國人開拓視野，尤其華人思考普遍較為保守，其實很多事情可以多看看國際怎麼做。

因此他早在10多年就成立旺寶集團，引進許多國際品牌，結合集團本業生產製造的優勢，從設計、生產到線上線下通路布局銷售一條龍服務，再加上投資跨產業的潛力公司，包括餐飲、車輛代理、金融業、運動休閒與電競職業隊，整體綜效驚人，光是本業以外的年營收就突破百億元。

吳同喬表示，疫情之後台灣能見度大大提升，幾乎每天都能看到國際大人物來到台灣，但同時台灣製造業也面臨挑戰，像是台商回流到台灣要思考有沒有那麼多需求？水、電、土地與人才能解決嗎？再來若是工廠移到東南亞，也不會一直高枕無憂，因為競爭會越來越多，但他強調有挑戰就有機會，對於同喬來說，優勢就是本業的生產製造再加上通路布局，而現在綜效很明顯看得見，未來將持續擴大加碼台灣與接軌國際。

▲吳同喬是高雄同喬集團第二代，堅守本業之外又積極拓展通路布局，10多年下來綜效驚人，笑說自己超拚，像超商24小時營業。（圖／記者朱永強攝）
▲吳同喬是高雄同喬集團第二代，堅守本業之外又積極拓展通路布局，10多年下來綜效驚人，笑說自己超拚，像超商24小時營業。（圖／記者朱永強攝）
「當然，創新改革都有傳統上的包袱，同喬也是，但總要有人先開始，否則國際大環境詭譎多變，一不小心就會跌跤！」吳同喬緊抓趨勢，近年來成立子公司「旺寶整合行銷」，有機會與NBA、FIBA（國際籃球總會）成為夥伴引進國際賽事，更希望打造國際級休閒產業生態鏈來行銷城市、行銷台灣。

吳同喬說自己從小就喜歡運動與籃球，特別關心中華三對三男籃去（2023）年拿下杭州亞運金牌，他和許多愛好籃球的前輩希望重整資源，與國際聯盟合作將賽事落地台灣，看準辦活動不僅只有比賽而已，以三對三籃球來說，其中包含街頭文化、嘻哈文化，運動也能帶起運動醫學產業，剛好可以對接集團的醫療資源，不僅適合大朋友，也能做為一家大小休閒的首選，同時還能結合城市做城市行銷，讓全世界再次看到台灣。


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