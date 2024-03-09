今日廣場》吳芯儀／台南市民光榮感爆棚，黃偉哲功不可沒

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崑山科大公廣系量化研究中心針對地方政府施政績效表現進行新一波民意調查，9日公布臺南市施政滿意度等民調數據。其中，有近7成的市民朋友對「黃偉哲市長的施政表現」感到滿意，更有超過8成的市民對臺南有光榮感，檢視相關民調數據，可見黃偉哲帶領的市政團隊頗受市民肯定。
這次的民意調查數據，對於「市府團隊的施政滿意度」有66.8%受訪者表達滿意，而對「黃偉哲市長的施政表現」則有67.7%市民滿意，另有高達81.8%民眾對身為台南市民感到光榮。另分析最新民調數據，在年齡層結構上，20至29歲市民近8成5對市長黃偉哲表示滿意，更有高達9成以上對臺南有光榮感。在五大施政表現上，「發展產業經濟」有73.7％表示滿意；「照護全齡福祉」有76.4％的滿意度；「推動交通運輸」則有77.7％滿意度；「2024臺灣燈會」有75.5％表示滿意；滿意度最高者為「推展觀光文化」達81.2％。
台南在黃偉哲市長的帶領下，早已是台灣最受歡迎的觀光城市，這次透過台灣燈會結合國際蘭展，行銷台南再一次成功出擊，帶動新一波台南觀光人潮及國際知名度，都是市民滿意度持續上升的關鍵。
筆者身為台南市民，對於黃偉哲市長在任內的施政表現，豎起大拇指稱讚。市長上任至今推動多項利民政策、友善交通措施，並且積極推動台南的產經發展，身為這個城市的一份子，看到台南的蛻變，內心的感動非三言兩語可以形容。台南是台灣的台南，台南也是世界的台南，期待台南持續前進，在國際舞台上發光發熱。
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