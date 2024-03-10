Federer與勇士在7年前結緣　曝長保巔峰秘訣：享受打球、熱愛生活

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對此Federer不無遺憾地表示，「我到場看過Kobe職業生涯末期的湖人隊比賽，但那場他沒上。所以我希望明天Curry能夠上場，但我明白他可能沒辦法，對我來說時機真的不太好。但我仍然會享受比賽。早在90年代初，我就成為了一名超級籃球迷，喜歡觀看Michael Jordan和Shaquille O’Neal的比賽。」
Federer曾激勵Curry和勇士隊 享受比賽和保持熱情就是延續職業生涯的秘訣
Federer和勇士隊也有一些淵源，勇士總教練Steve Kerr過去在和知名媒體人Bill Simmons的對談中，就曾透露過這個故事：7年前，勇士隊在上海打一場表演賽，Federer當時也在中國打大師賽，因此勇士隊邀請他來休息室坐一坐。Draymond Green問他如何能夠在年紀不斷增長的情況下，持續保持巔峰。
Federer當時回答：「我就是每天醒來，和4個孩子一起吃早餐，接著送他們上學後，練2個小時球，我很喜歡練球，因為我實在是太愛打球了。練完後回家。下午接孩子回來後，一家人一起吃晚飯。什麼時候要到外地打比賽我就去，當我每天晚上躺上床準備睡覺的時候，我都有一種『恩，今天過得挺有趣的 ，真開心』的感覺。就是這種感覺讓我繼續堅持下去。我不是為了拿23座大滿貫超越Steffi Graf，也不是為了破Rod Laver、John McEnroe們的記錄和其他什麼原因， 只是因為我每天都能享受打網球的快樂，僅此而已。今天過的開心，明天自然繼續。」
而這段話，也在之後激勵了Stephen Curry、Steve Kerr和其他勇士球員。
拉沃盃緣起 Federer回應未來是否有機會執教歐洲隊
拉沃盃是一項年度賽事，仿照高爾夫球場的萊德杯，由歐洲隊對抗世界隊。發起緣由是在2016年上海錦標賽期間，費德勒和他的經紀人戈西克（Tony Godsick）在從酒店出發的一小時車程中萌生出了這個想法。他們希望藉由這樣一種方式來紀念老一輩的傳奇球員、並激勵新生代選手，在比賽中營造出球星們團隊合作的那種感覺，因為網球賽事是一種一人運動。
談到網球，Federer一如既往的喜愛，「我有4個孩子，生活很忙碌，」費德勒這樣說道，他指的是他14歲的雙胞胎女兒和9歲的雙胞胎兒子們，「但我不會對網球運動失去熱情，我想繼續參與其中。」
「網球一直是我的摯愛。除了家人和朋友之外，它就像是我的另一個家人。」對於自己在拉沃盃的角色，Federer透露未來不是沒有可能親自執教歐洲隊——也許和Rafael Nadal一起，但現在還不是時候。
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