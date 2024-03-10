台灣「大叔」尤瑋鍾因外婆開啟夢想！電競WBSC實況野球世界賽奪銅
台灣之光！實況野球「WBSC eBASEBALL Series」世界總決賽9日在瑞士洛桑洛桑奧林匹克紀念館舉行，台灣選手尤瑋鍾雖然上午三場比賽都輸，但他在季軍戰贏得拿下銅牌，他賽後表示：「我都懷疑老花眼有沒有機會贏年輕人了。」尤瑋鍾代號「Hazeremon」在季軍戰以3:1擊敗美國的Yabegaming，最後在季軍戰拿到勝利。
記者吳政紘/綜合報導
45歲的尤瑋鍾過去在國小五年級，收到來自外婆的禮物，是一台任天堂紅白機，讓他開啟「電競選手」之路，而他從一開始的「實況野球2代」一路打到超級任天堂、PS系列，自己也越來越熱愛這款遊戲。
尤瑋鍾接受《NOWnews》記者訪問時表示：「事實上我早上三連敗，都懷疑老花眼有沒有機會贏年輕人了。今天的三位對手都非常的厲害，冠軍賽的兩位日本選手不用說，美國的yabe選手反應也是相當的快。謝謝在台灣的家人、朋友的鼓勵及加油，謝謝大家。」
這次賽事來自日本的SHORA最厲害，他擊敗來自義大利的Fujito拿下冠軍，這次賽事尤瑋鍾先是以0:2落敗，又以4:6輸給SHORA，加上0:5輸給Yabegaming，讓他只能打季軍賽。
季軍賽尤瑋鍾在3局制的比賽，最後輕鬆擊敗對手，以3:1贏球，他也拿到台灣選手最高榮耀。
尤瑋鍾是新竹人，從小就是棒球迷，他回憶，小時候時常拿著學生證，到新竹棒球場觀看中職賽事，也因為「亞洲巨砲」呂明賜、「東方特快車」郭泰源等旅日好手活躍的關係，讓他在偏愛讀賣巨人、西武獅等球隊。
去年世界棒壘球總會（WBSC）與日本遊戲大廠KONAMI（Konami Digital Entertainment）合作，推出實況野球「WBSC eBASEBALL: POWER PROS」，身為資深玩家的尤瑋鍾，平時擔任公務員，他利用下班後的時間練習，卻意外從資格賽打進世界決賽，並奪下銅牌。
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