日職紀念鳥山明！轉播畫面藏《七龍珠》 「集齊7顆」比賽最精彩
《七龍珠》作者、日本漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲，死訊曝光之後，引起各界粉絲惋惜。就連日本職棒也有不少球員都深受鳥山明的作品影響，為了紀念鳥山明，在8日日職熱身賽時，轉播單位特別將好壞球、出局數的燈號，換成了龍珠圖案，讓粉絲直呼太感人。
國際中心徐筱晴／綜合報導
鳥山明逝世之後，有日本球迷在社群網站X（舊稱推特）上分享了日職8日熱身賽的電視轉播畫面，分別為軟銀對決羅德、阪神對決養樂多的兩場賽事。只見轉播單位將電視右下角的鏡面進行特別設計，將3顆壞球、2顆好球、2個出局數，合計7個燈號，改成了漫畫《七龍珠》中的7顆龍珠。只要出現了2出局、滿球數的局面時，就能看見7顆龍珠一起出現。
有網友看到表示，「希望鳥山明老師能一路好走」、「太驚人了，很感謝電視台的細心」、「沒想過有這樣的紀念方式，神龍會跑出來嗎？」、「七顆龍珠亮起來，就是最精彩的時候」。
事實上，鳥山明的作品也深深影響日職球員，像是2023年阪神虎新人選秀第一指名下村海翔就是《七龍珠》忠實粉絲，入住宿舍時甚至還帶了整套《七龍珠》漫畫，受訪時也坦承《七龍珠》是他接觸動漫的起點；阪神外野手小野寺暖更是以《七龍珠》動畫主題曲《心漸漸被你吸引》作為出場曲；軟銀強打山川穗高也是《七龍珠》粉絲，常在睡前看《七龍珠》漫畫，他表示自己最喜歡的角色是魔人普烏，因為跟他長得很像。