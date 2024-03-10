愛爾蘭公投遭全面否決　家庭與婦女角色定義不變

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由於所有的主要政黨都支持「贊成-贊成」投票，直到最近的民調都預期，這兩項公投能夠過關。
愛爾蘭公投(Referendum Ireland)9日晚間表示，102.1萬選民中有67.69%拒絕了一項有關家庭的修正案。這項改革提議將家庭定義從傳統上以婚姻為基礎的家庭，擴大到包括同居伴侶及其子女等「持久關係」。
另一項公投則計劃以家庭成員相互提供照顧的條款，來取代有關「母親家庭職責」等老式用語，但遭到73.9%的選民拒絕。
「反對」陣營的活動人士認為，「持久關係」的概念未能明確定義且令人困惑，婦女和母親的傳統角色將從憲法中遭到「刪除」。
愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)9日表示，這兩項案公投都遭到「全面挫敗」，而且是在高投票率下宣告失敗。
他表示，「我認為我們很難就公投的需求或必要性說服人民，更不用說是詳細的說明措辭問題」。「這顯然是我們必須在未來幾週和幾個月去反思的事」。
愛爾蘭國會中唯一支持「反對-反對」投票的政黨領袖托賓(Peadar Toibin)，則歡迎這項表決結果，並稱之為「重大勝利」。
他表示，政府推銷這些修正案，就好像它們是進步的，是對憲法的某種美德信號的改變。但實際上，就基本生計來說，人民幾乎沒有獲得什麼淨利。
這兩項提案─家庭修正案和照顧修正案，將對1937年的愛爾蘭憲法中的41條(Article 41)文本進行修改。
這次的公投是反映歐盟成員國愛爾蘭正在不斷改頭換面、以及一度位居主導的天主教會影響力日益減弱的最新嘗試。
這個人口530萬的國家在2015年的同性戀婚姻平權公投中，選擇終止憲法對同性婚姻的限制，並在2018年的公投中支持廢除憲法明定的墮胎禁令。
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