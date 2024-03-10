舒淇跑趴遭總裁摟腰！將手反轉「高招婉拒」 畫面曝光獲讚不失禮
性感女神舒淇出道29年，擁有《刺客聶隱娘》、《最好的時光》等代表作品，名聲享譽國際，也是各大廠商的寵兒。去年11月，舒淇出席珠寶品牌活動，與總裁同框拍照時，對方伸手準備摟她的腰，舒淇笑著將總裁的手「向前一勾」，變成主動勾總裁的手，繼續向鏡頭展現笑容，反應被大讚「太高雅的舉止了」。
記者薛羽彤／綜合報導
舒淇去年11月和蘇有朋出席珠寶品牌活動，在與品牌總裁合照環節時，總裁走到舒淇身邊，伸手準備摟她的腰，舒淇反應快，展現不失禮貌的拒絕方式，她一把將總裁的手向前勾，變成兩人勾手一起走紅毯，這段影片近日被網友翻出，掀起熱議。舒淇巧妙化解尷尬場面，網友看了紛紛大讚，「拯救這尷尬場面」、「對方顏面保住了」、「毫不失禮又大方拒絕了摟腰」。
此外，與舒淇同為品牌全球代言人的劉亦菲，她穿著粉色蓬裙禮服現身，滿身花朵的公主裝扮就像稱號「神仙姐姐」一樣美麗；只是兩人沒修過的「生圖」，立刻成為網友們比較的重點，多數網友直呼「舒淇造型俐落，一出場氣勢十足！」、「舒淇直接完勝劉亦菲」。
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