台灣燈會最後一天！台鐵沙崙線爆量 累計服務370萬人次新高
2024台灣燈會睽違16年重回台南舉辦，也將於今（10）日閉幕。由於這兩天是台南燈會最後一個周末，吸引大批參觀人潮，其中高鐵燈區緊臨台鐵沙崙站旅客也爆量倍增，累計2月4日至3月9日沙崙線搭乘人次超過逾370萬，創下歷史新高。
記者顏真真／台北報導
為加強服務旅客，台自2月4日開燈，即規劃台南車站作為旅客轉運樞紐，投入全部運能，加開列車超過230列次，投入支援人力超過630人次。根據台鐵公司統計，2月4日至3月9日，沙崙線（善化=台南=沙崙）搭乘人次已逾370萬，比去年同期增加80萬人次，增加比例超過25%，另沙崙站進出人次更累積達44萬人次，較去年同期增加21萬人次，幾乎是翻倍成長。
由於3月9日及10日是台南燈會最後一個週末，台鐵分別在公司本部行控處及南區營運處成立管制中心及應變小組，隨時提供現場支援，疏解人流，並由董事長杜微、總經理馮輝昇、副總經理朱來順、南區營運處處長陳文川、及副處長徐竹平輪值坐鎮。
台鐵董事長杜微表示，台鐵擁有環島路網，最能串連地方活動盛事，提供優質公共運輸，降低交通影響度，使活動更加成功，效益外擴。3月除台南燈會外，「白沙屯拱天宮媽祖進香活動」台鐵也絕不缺席，3月17、25及26日（3天）共增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛104列次（原4車編組改為8車編組），還有3月17、18、25及26日（4天）共加開海線區間(快)車44列次。
此外，這次台南燈會頗受民眾喜愛的臺鐵火車花燈，燈會結束後台鐵將移往屏東潮州鐵道文化園區展覽，屆時有興趣的民眾可至潮鐵遊歷欣賞。