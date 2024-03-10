疑假車禍伺機毆人！丟丟妹男友遭攻擊案情不單純 2惡煞收押禁見
本月8日下午，「直播天后」丟丟妹（李明珊）與男友Tommy，疑遭後車故意追撞發生行車糾紛，當時楊姓男子等3人，分別持球棒、辣椒水攻擊Tommy，3人落網後，9日被警方依法送辦。檢方複訊後，諭令28歲張姓駕駛以10萬元交保，其餘2人（21歲楊男、22歲張男）聲押，羈押庭召開後，法院認定2人恐有串證之虞，裁定收押禁見。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天丟丟妹與簡姓男友Tommy，開車行經台中市中清路及太原路口，疑遭故意追撞發生行車糾紛，之後Tommy下車查看，反遭楊姓男子等3人持球棒、辣椒水攻擊，9日凌晨，丟丟妹與男友前往警局製作筆錄，表示根本不認識對方，近期也未與人結怨，將對楊男等人提告殺人未遂、妨害自由等罪。
而警方將涉案3人逮捕後，訊後依殺人未遂、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送法辦。檢警調查發現，楊男等人駕駛的為租賃車，車內有擺放球棒等，且案發之前，3人已在附近徘徊4小時，讓警方懷疑是預謀犯案。台中地檢署複訊後，諭令張姓駕駛10萬元交保，楊男及張男被聲押，法院裁定收押禁見。
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