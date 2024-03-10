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法國羽球公開賽／李哲輝、楊博軒爆冷闖決賽！直落二擊退日本組合

▲台灣男雙組合李哲輝、楊博軒直落二輕取世界第6日本組合，闖入法國羽球公開賽決賽。（圖／資料照）
▲台灣男雙組合李哲輝、楊博軒直落二輕取世界第6日本組合，闖入法國羽球公開賽決賽。（圖／資料照）

記者林之越/綜合報導

世界排名第16的台灣男雙組合李哲輝、楊博軒，兩人在今（10）日凌晨出賽超級750系列法國公開賽4強戰。兩人成功以21：18、23：21直落二擊敗世界排名第6的日本組合小林優吾、保木卓朗，也是合作以來首次闖入750等級賽事的決賽，更是延續兩人上周在德國公開賽拿下本季首座冠軍的好成績，將挑戰連2週爭冠。

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本賽比賽實力相當接近，李哲輝、楊博軒組合在開局打出氣勢，首局中段打出11：5的領先，雖然一度被日本組合追近，但兩人穩住局勢，最終以21：18拿下第一局。進入第二局後，小林優吾、保木卓朗展現世界第6實力，以16：10大比分領先，不過李哲輝、楊博軒在當局尾聲找回狀態，先是連搶5分後再成功逆轉，甚至化解對方兩個局末點，最終以21：18、23：21收下比賽勝利，耗時36分鐘。

李哲輝、楊博軒本次法國公開賽以黑馬之姿闖入4強，一路上賽程相當艱難，先是在首輪擊敗世界排名第9的印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）、馬拉納（Bagas Maulana）。16強、8強接連擊敗世界排名第3的中國男雙組合梁偉鏗、王昶，還有世界第7的男雙強勁組合賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。

▲李哲輝近期和搭檔楊博軒打出好成績，他從過往的後場重砲，慢慢轉型成更為全面的雙打球員。（圖／翻攝自李哲輝 LEE Jhe-Huei臉書）
▲李哲輝近期和搭檔楊博軒打出好成績，他從過往的後場重砲，慢慢轉型成更為全面的雙打球員。（圖／翻攝自李哲輝 LEE Jhe-Huei臉書）
值得一提的是，李哲輝過去的搭檔是奧運冠軍李洋，兩人當時組成的「雙李配」，並與王齊麟、陳宏麟組成的「雙麟配」。不過陳宏麟退役之後，李洋決定和老朋友王齊麟組隊，之後「麟洋」一舉在東京奧運上奪金，如今李哲輝、楊博軒組合也逐漸打出自己風采。

▲台灣羽球男雙組合「雙李配」李洋（右）、李哲輝。（圖／大會提供）
▲台灣羽球男雙組合「雙李配」李洋（右）、李哲輝。（圖／大會提供）
兩人組合模式不同於一般男雙，以一個前場型選手搭配一個後場重砲，「李楊配」速度奇快，殺球也都有重砲水準，狀態好時可以爆冷世界排名前幾的高手，但穩定性則是有待提升的部分

李哲輝、楊博軒兩人在今日擊敗世界排名第6的日本男雙組合後，將是組合後首次踏入的750等級賽事決賽，同時也將挑戰首座法國羽球公開賽冠軍，他們的對手為世界第1的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、謝提（Chirag Shetty），比賽時間為本日晚間10：30。

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