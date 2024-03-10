法國羽球公開賽／李哲輝、楊博軒爆冷闖決賽！直落二擊退日本組合

我是廣告 請繼續往下閱讀
李哲輝、楊博軒本次法國公開賽以黑馬之姿闖入4強，一路上賽程相當艱難，先是在首輪擊敗世界排名第9的印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）、馬拉納（Bagas Maulana）。16強、8強接連擊敗世界排名第3的中國男雙組合梁偉鏗、王昶，還有世界第7的男雙強勁組合賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。
值得一提的是，李哲輝過去的搭檔是奧運冠軍李洋，兩人當時組成的「雙李配」，並與王齊麟、陳宏麟組成的「雙麟配」。不過陳宏麟退役之後，李洋決定和老朋友王齊麟組隊，之後「麟洋」一舉在東京奧運上奪金，如今李哲輝、楊博軒組合也逐漸打出自己風采。
兩人組合模式不同於一般男雙，以一個前場型選手搭配一個後場重砲，「李楊配」速度奇快，殺球也都有重砲水準，狀態好時可以爆冷世界排名前幾的高手，但穩定性則是有待提升的部分
李哲輝、楊博軒兩人在今日擊敗世界排名第6的日本男雙組合後，將是組合後首次踏入的750等級賽事決賽，同時也將挑戰首座法國羽球公開賽冠軍，他們的對手為世界第1的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、謝提（Chirag Shetty），比賽時間為本日晚間10：30。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁