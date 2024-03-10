天氣預報／冷氣團剛減弱！明天又有鋒面「全台有雨」 氣溫再探底
從上週三（3/6）開始影響的強烈大陸冷氣團今（10）日早上終於減弱，各地氣溫回升，白天高溫都可達攝氏20度以上，不過清晨仍偏冷，北台溫低溫普遍只有攝氏11至12度，天氣風險公司分析師歐宗學表示，明（11）日台灣附近又有鋒面發展，白天雲量偏多，各地有局部短暫雨，下午鋒面通過後「全台有雨」，週二（3/12）東北季風增強，氣溫也隨之下滑。
記者張志浩／綜合報導
歐宗學指出，今天冷氣團減弱，「極端低溫」的狀況已經緩解，但持續有「華南雲系東移」帶來偏多的雲量，在沒有明顯陽光露臉的的情況下，回溫不是非常明顯，各地處在陰天甚至有點飄雨的天氣，感受上還是偏涼冷。今天各地氣溫，北部攝氏11至21度，中部攝氏12至25度，南部攝氏13至27度，東部攝氏12至24度。
明天受鋒面影響，白天各地雲量增多，有局部短暫雨，下半天起，鋒面通過臺灣，各地的降雨會變得更明顯，尤其是中北部地區降雨比較持續，且白天高溫因為下雨，也會比今天再低攝氏1至2度，各地仍然是偏涼冷的氣溫型態。
週二清晨鋒面通過後，東北季風逐漸增強，並帶來明顯的乾冷空氣，各地天氣恢復穩定，西半部普遍晴到多雲，僅花東、中南部山區有較多雲量及短暫雨機會。
氣溫方面，這波東北季風除了帶來乾冷空氣，強度大致在冷氣團的邊緣，白天的氣溫在感受上，不會比上一波冷氣團還冷，但搭配偏乾的環境，夜間在「輻射冷卻作用」挹注下，郊區早晚可能會有局部較低溫出現，日夜溫差大。
穩定的天氣持續週三（3/13），週四（3/14）東北季風則會減弱，屆時雖然氣溫回升，但又有華南雲系東移帶來水氣，中北部雲量增多，有局部短暫雨機會，類似天氣延續到週末，整體來說，週二、週三是本週天氣最好的2天，早晚則要留意較低氣溫。