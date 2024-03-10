奇軒Tricking登全台第一YTR！1年狂吸25.3億觀看　流量密碼全說了

日本清水寺爆台灣旅客「整團寶特瓶裝水」！外國人傻眼：有夠離譜

▲網友到日本清水寺去觀光，結果遇到台灣旅客集體利用寶特瓶再裝水，引起外國人不滿出面斥責。（圖/京都自由行究極攻略）
▲網友到日本清水寺去觀光，結果遇到台灣旅客集體利用寶特瓶再裝水，引起外國人不滿出面斥責。（圖/京都自由行究極攻略）

記者張嘉哲/綜合報導

在疫情解封之後，不少人都計畫出國遊玩，以台灣人來說，日本就成為出國的第一首選！然而去過日本神社或者寺廟的都應該知道，該處經常會設置一個「手水舍」的洗手池，有淨身的意涵，有些地方水可以飲用，有些則僅是拿來漱口用，看各地神社及寺廟的不同。然而，近日就有台灣人到日本清水寺遊玩時，卻碰到台灣旅客集體拿保特瓶裝水的「荒謬情況」，連外國人都看不下去出言勸阻，讓大批網友直呼：「丟臉丟到國外，真的有夠離譜」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「京都自由行究極攻略」貼文指出「今天一早到清水寺參訪，不外乎就是要祈求健康平安，結果遇到一群台灣來的長輩旅遊團，大約有10個人，每個人竟然拿一瓶寶特瓶卡在一個位置裝水，後面大排長龍的人就這樣等他們把每一罐寶特瓶都裝滿」。

後面外國人也斥責他們趕快往前，長輩團還問我們外國人在說什麼，我們告訴他們，外國人請他們趕快通過，不要用寶特瓶裝，結果他們卻說『大家都說可以裝，他們自己不裝，而且不裝我幹嘛上來！』後續他們同團成員還是繼續裝......雖然我不曉得可不可以拿寶特瓶裝，但現場的確沒半個人在裝，希望大家不要對台灣有壞印象」。

▲外國人出面制止之後，台灣旅客仍然不理會，整團人也持續利用寶特瓶裝清水寺的泉水。（圖/）
▲外國人出面制止之後，台灣旅客仍然不理會，整團人也持續利用寶特瓶裝清水寺的泉水。（圖/京都自由行究極攻略）
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼「.....誰會去裝那個水啊，是當符水在喝是不是」、「導遊沒給正確觀念也是先扣分吧」、「導遊領隊該負責任，不應該為了取悅客人鼓勵客人做出妨礙他人的舉動」、「有夠離譜，丟臉丟到國外去」、「這就是台灣廟宇的習慣帶到日本，以為像台灣符水一樣要裝回去喝」、「不解的行為....連外國人都看不下去」。

清水寺音羽泉排隊必喝！三道泉水僅能選一種飲用

事實上，日本知名景點清水寺一直都是到京都遊玩必去的地方，然而其最大特色就是「音羽泉」，是日本名水之一，三條細小的水流從導水的長管中流出，遊客可以用特製長勺接水飲用，根據清水寺官網介紹，音羽泉這三道泉水，分別是祈求健康長壽、姻緣愛情、學業進步三種願望，但並無法判斷現場哪一道泉水對應的心願是如何，不過仍然有大批遊客排隊接水飲用。

值得一提的是，一群在京都落地生根的作者群組成的「京都幸福俱樂部」，就曾經出版「京都，其實你不懂：內行人才知道的賞玩門道」，書中透露，「如果太貪心三條水流都喝，而且分別啜飲上兩三口的話，所有願望都將無法成真，提醒大家許願時切記過於貪心」。

▲日本清水寺是京都相當著名的景點。（圖/清水寺官網）
▲日本清水寺是京都相當著名的景點，不少遊客都會到此飲用「音羽泉」祈福。（圖/清水寺官網）
參拜日本神社寺廟有一套！「手水舍」正確使用方法曝光

有趣參訪過日本神社或者寺廟的人，幾乎都會看到這種「手水舍」的洗手池，參拜之前先洗淨雙手、漱口意即淨身，也是對神明的尊敬，然而在日本當地，這個淨手的過程有其一定的順序，民眾要前往參拜時可以多加注意。

順序為「先用右手拿起勺子舀起水江左手洗乾淨」，然後「再換左手拿勺子洗右手」，接著「換右手拿勺子將水倒入左手掌心並且漱口（視各神社寺廟規定能否飲用，千萬不要直接用勺子對口喝）」，一套做完之後，「用右手拿勺子再次洗淨左手（剛才喝水漱口嘴巴碰到左手）」，最後則是「將勺子垂直讓水流下清洗杓柄，並且物歸原處」。

▲在4月中至5月初左右此處有3000株石楠花盛開，同時會舉辦石楠花祭典。另外，寺廟裡的水池、手水舍、本堂前鉢，會以繽紛的「華之池」迎接訪客，另外還有天竺牡丹、蝴蝶花、皐月杜鵑等花卉點綴寺廟的各個角落。（圖／資料照片）
▲在日本神社以及寺廟常見的「手水舍」，其實洗手淨身的步驟自有一套規則。（圖／NOWNews資料照片）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

藏壽司扭蛋「最高效率獲得法」瘋傳！日本官方也實測　結果出爐了

冰棒8年漲10元！日本老闆率員工90度鞠躬致歉　未來「準備下跪」

日本漫畫家「受困台灣公廁」！崩潰發文求救　鄉民見影片全傻眼了

日本旅遊刷卡中陷阱！「超甜匯率」直接蒸發　達人急籲：不要選錯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞