日本清水寺爆台灣旅客「整團寶特瓶裝水」！外國人傻眼：有夠離譜

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「後面外國人也斥責他們趕快往前，長輩團還問我們外國人在說什麼，我們告訴他們，外國人請他們趕快通過，不要用寶特瓶裝，結果他們卻說『大家都說可以裝，他們自己不裝，而且不裝我幹嘛上來！』後續他們同團成員還是繼續裝......雖然我不曉得可不可以拿寶特瓶裝，但現場的確沒半個人在裝，希望大家不要對台灣有壞印象」。
貼文曝光後，不少網友紛紛傻眼「.....誰會去裝那個水啊，是當符水在喝是不是」、「導遊沒給正確觀念也是先扣分吧」、「導遊領隊該負責任，不應該為了取悅客人鼓勵客人做出妨礙他人的舉動」、「有夠離譜，丟臉丟到國外去」、「這就是台灣廟宇的習慣帶到日本，以為像台灣符水一樣要裝回去喝」、「不解的行為....連外國人都看不下去」。
清水寺音羽泉排隊必喝！三道泉水僅能選一種飲用
事實上，日本知名景點清水寺一直都是到京都遊玩必去的地方，然而其最大特色就是「音羽泉」，是日本名水之一，三條細小的水流從導水的長管中流出，遊客可以用特製長勺接水飲用，根據清水寺官網介紹，音羽泉這三道泉水，分別是祈求健康長壽、姻緣愛情、學業進步三種願望，但並無法判斷現場哪一道泉水對應的心願是如何，不過仍然有大批遊客排隊接水飲用。
值得一提的是，一群在京都落地生根的作者群組成的「京都幸福俱樂部」，就曾經出版「京都，其實你不懂：內行人才知道的賞玩門道」，書中透露，「如果太貪心三條水流都喝，而且分別啜飲上兩三口的話，所有願望都將無法成真，提醒大家許願時切記過於貪心」。
參拜日本神社寺廟有一套！「手水舍」正確使用方法曝光
有趣參訪過日本神社或者寺廟的人，幾乎都會看到這種「手水舍」的洗手池，參拜之前先洗淨雙手、漱口意即淨身，也是對神明的尊敬，然而在日本當地，這個淨手的過程有其一定的順序，民眾要前往參拜時可以多加注意。
順序為「先用右手拿起勺子舀起水江左手洗乾淨」，然後「再換左手拿勺子洗右手」，接著「換右手拿勺子將水倒入左手掌心並且漱口（視各神社寺廟規定能否飲用，千萬不要直接用勺子對口喝）」，一套做完之後，「用右手拿勺子再次洗淨左手（剛才喝水漱口嘴巴碰到左手）」，最後則是「將勺子垂直讓水流下清洗杓柄，並且物歸原處」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。