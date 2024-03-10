法國羽球公開賽／李哲輝、楊博軒「雙重砲」突圍！最佳狀態拚首冠

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而李哲輝、楊博軒則是在2019年開始合作，當時在2019年3月的超級100中國陵水大師賽拿下組合首冠。兩人後續仍闖入不少超級300系列的賽事4強，但都未能拿下冠軍，直到今年2月底的德國公開賽才成功摘冠，並維持絕佳狀態至法國公開賽，面對艱難賽程一路突圍來到決賽。
從比賽中不難看見李哲輝、楊博軒都有十足的速度，更有趣的是兩人堪稱「雙重砲」的選手組成，時常出現輪番朝著對手殺球的畫面，讓對方即便救回了第一次殺球，還是會被二波進攻打得措手不及。
不過這種打法往往也相當考驗進攻節奏，尤其還有兩人的擊球手感，本次能前進法國公開賽決賽，也是仰賴於絕佳狀態，在進攻、回擊方面較少出現失誤，如果面對能沉著處理並拉慢場上節奏的對手，對拍的穩定性將會是一大關鍵。
李哲輝、楊博軒本次法國公開賽以黑馬之姿闖入4強，一路上賽程相當艱難，先是在首輪擊敗世界排名第9的印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）、馬拉納（Bagas Maulana）。16強、8強接連擊敗世界排名第3的中國男雙組合梁偉鏗、王昶，還有世界第7的男雙強勁組合賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。
而在四強擊敗日本組合後，首次合拍闖入750等級賽事決賽的李哲輝、楊博軒，將在本日晚間10：30面對世界第1的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、謝提（Chirag Shetty）。
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