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法國羽球公開賽／李哲輝、楊博軒「雙重砲」突圍！最佳狀態拚首冠

▲台灣男雙組合「雙重砲」李哲輝、楊博軒近日狀態絕佳，打入法國羽球公開賽決賽。（圖／翻攝自李哲輝 LEE Jhe-Huei臉書）
▲台灣男雙組合「雙重砲」李哲輝、楊博軒近日狀態絕佳，打入法國羽球公開賽決賽。（圖／翻攝自李哲輝 LEE Jhe-Huei臉書）

記者林之越/綜合報導

世界排名第16的台灣男雙組合李哲輝、楊博軒在2023年末展現「絕好調」，先在超級300系列南韓羽球大師賽擊敗「 麟洋配」，拿下自2019年後相隔1701天的第2座超級賽冠軍。上周則在超級300系列的德國公開賽摘下本季首冠，今（9）日再次突破世界排名第6的日本組合小林優吾、保木卓朗，首度闖入超級750系列的總決賽，將以兩人合拍後的最佳裝態挑戰生涯首冠。

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現年29歲的李哲輝在和楊博軒搭檔前，曾和奧運冠軍李洋組成「雙李配」，並在2017年曾合力拿下法國羽球公開賽冠軍。不過李洋後續決定和老朋友王齊麟組隊，組成默契絕佳的「麟洋配」也一舉拿下東京奧運金牌。

而李哲輝、楊博軒則是在2019年開始合作，當時在2019年3月的超級100中國陵水大師賽拿下組合首冠。兩人後續仍闖入不少超級300系列的賽事4強，但都未能拿下冠軍，直到今年2月底的德國公開賽才成功摘冠，並維持絕佳狀態至法國公開賽，面對艱難賽程一路突圍來到決賽。

▲台灣男雙組合李哲輝、楊博軒直落二輕取世界第6日本組合，闖入法國羽球公開賽決賽。（圖／資料照）
▲台灣男雙組合李哲輝、楊博軒直落二輕取世界第6日本組合，闖入法國羽球公開賽決賽。（圖／資料照）
從比賽中不難看見李哲輝、楊博軒都有十足的速度，更有趣的是兩人堪稱「雙重砲」的選手組成，時常出現輪番朝著對手殺球的畫面，讓對方即便救回了第一次殺球，還是會被二波進攻打得措手不及。

不過這種打法往往也相當考驗進攻節奏，尤其還有兩人的擊球手感，本次能前進法國公開賽決賽，也是仰賴於絕佳狀態，在進攻、回擊方面較少出現失誤，如果面對能沉著處理並拉慢場上節奏的對手，對拍的穩定性將會是一大關鍵。

李哲輝、楊博軒本次法國公開賽以黑馬之姿闖入4強，一路上賽程相當艱難，先是在首輪擊敗世界排名第9的印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）、馬拉納（Bagas Maulana）。16強、8強接連擊敗世界排名第3的中國男雙組合梁偉鏗、王昶，還有世界第7的男雙強勁組合賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。

而在四強擊敗日本組合後，首次合拍闖入750等級賽事決賽的李哲輝、楊博軒，將在本日晚間10：30面對世界第1的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）、謝提（Chirag Shetty）。

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