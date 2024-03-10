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柯震東一早逛街秒刷851萬！「國際巨星才有的」　粉絲：刷新眼界

▲柯震東逛街一口氣就花了851萬台幣，眼尖粉絲發現他買的商品是不少國際巨星都愛的收藏品，不少人紛紛感嘆：「貧窮限制了我的想像」。（圖／翻攝自柯震東臉書）
▲柯震東逛街一口氣就花了851萬台幣，眼尖粉絲發現他買的商品是不少國際巨星都愛的收藏品，不少人紛紛感嘆：「貧窮限制了我的想像」。（圖／翻攝自柯震東臉書）

記者張一笙／綜合報導

32歲男星柯震東時常在社群平台上與粉絲互動，昨（9）日他在Threads先向粉絲們預告要「偷偷幹大事」，並自嘲保證被停卡，隨後又在底下曬出一張刷卡簽單，仔細一看金額竟然高達851萬元台幣，粉絲們看到後紛紛感到十分驚訝，驚呼：「貧窮限制了我的想像！」眼尖的粉絲也發現了他購買的東西，是不少國際巨星都愛收藏的精品。

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▲柯震東昨天一早在Threads上預告將要「幹大事」，隨後貼出一張消費851萬台幣的信用卡簽單。（圖／翻攝自柯震東Threads）
▲柯震東昨天一早在Threads上預告將要「幹大事」，隨後貼出一張消費851萬台幣的信用卡簽單。（圖／翻攝自柯震東Threads）
柯震東昨天先在Threads上預告：「早安！趕著起床偷偷幹大事！等等保證被停卡！」2小時後又曬出刷卡簽單，並寫下：「再見！我的卡！」搭配鈔票飛走的表情符號自嘲。但粉絲們看到簽單上的金額後都驚呆了，只見上頭金額高達851萬元台幣，紛紛傻眼驚呼：「人家的美國運通刷的是精品，我們的美國運通刷的是家庭用品」，底下有人接著回覆：「我的美國運通甚至是刷電影票」。

▲有眼尖的粉絲發現，柯震東在買錶前後都有在IG限時動態中曬出他手錶的照片。（圖／翻攝自柯震東IG）
▲有眼尖的粉絲發現，柯震東在刷卡851萬後在IG限時動態中曬出手錶照片。（圖／翻攝自柯震東IG）
有粉絲好奇詢問要買什麼才能買超過800萬，眼尖的粉絲透過柯震東的IG限時動態尋找端倪，發現他是在文華東方酒店地下精品店消費，猜測他應該是花了851萬買錶。還有粉絲挖出手錶品牌，是國際知名手錶品牌RICHARD MILLE 理查德米爾，號稱「只提供給1%的消費者」，不少富豪及知名藝人如楊紫瓊、潘瑋柏都搶著購入，甚至連網球天王納達爾也都是愛用者。

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