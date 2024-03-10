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柯文哲市府建置1999市民熱線被質疑成效差　蔣萬安：要看長遠規劃

▲蔣萬安出席自由車環台賽被問及1999市民熱線表示，要看長遠規劃。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.10）
▲蔣萬安出席自由車環台賽被問及1999市民熱線表示，要看長遠規劃。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.10）

記者邱新博／台北報導

北市1999市民熱線24小時全天候服務，前10分鐘免費，每年市府負擔逾千萬元話費；但台北市議員鐘佩玲指出，1999網路電話每月僅千餘人使用，全年話費只省5.9萬元，節源不如預期，質疑成效差。對此，台北市長蔣萬安表示，1999跟Ubike前30分鐘免費等政策要看的都是長遠規劃、符合民眾需求，以及這座城市未來，長遠的目標；至於1999有沒有省錢，就交由議會去檢視。

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議員鍾佩玲指出，民眾撥打1999市民熱線，北市府年支出逾千萬元補貼。前市長柯文哲任內為節省民眾陳情身分驗證流程，花600萬元設網路電話，盼撙節市內話費支出。不過，市府去年每月接獲市民約3.4萬件投訴案，使用台北通打網路電話僅1370件、占4%，全年節省電話費僅5.9萬元，市府應檢討為何不選擇打網路電話。

蔣萬安今天出席「2024國際自由車環台賽台北市站」開幕儀式接受媒體聯訪時表示，1999其實是市民非常喜愛，而且可以第一時間，反映各項問題的狀況給市府；那在前市府他們規劃1999網路電話，當時的思考可能是希望節省相關經費，「但我想更重要的，就是我們要看的一個視角是希望打造台北成為一個韌性城市，網路電話是一個備援方案，同時也提供不同使用習慣的民眾都會想選擇。」

蔣萬安說，所以在整體評估上面，台北市府看的是未來、看的是長遠規劃、看的是符合民眾的需求。媒體問及，之前UBike前30分鐘免費的政策就被前市長柯文哲酸政策要提出論述，這次會不會覺得沒做好評估？

蔣萬安說，所以任何政策的推動就是要符合民意、符合民眾的需求，包括像UBike前30分鐘免費，是希望能夠達到淨零碳排的目標，看的是綠運輸、看的是長遠。所以1999網路電話，同樣也是如此，柯前市府當然他們很多政策推出考量到的可能是要省錢，但是否有達到省錢的目的，議會就會要來檢視。

蔣萬安最後強調，所以對我們來講，就是確保民眾得到最好的服務，以及這座城市未來長遠的目標，以及民眾期待的願景，所以這個部分我想我們在很多政策推出都是我們最重要思考的點。

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