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綠電躉購有問題？台電駁能源政策致虧損　籲正視國際燃料暴漲事實

▲針對外界批評能源政策導致台電虧損，台電今（10）日強調，俄烏戰爭造成國際燃料大漲，台電燃料支出連2年翻倍成長，為近2年虧損主因，事實上2023年綠電購電支出僅占總支出1成。(圖／記者黃守作攝，2024.03.05)
▲針對外界批評能源政策導致台電虧損，台電今（10）日強調，俄烏戰爭造成國際燃料大漲，台電燃料支出連2年翻倍成長，為近2年虧損主因，事實上2023年綠電購電支出僅占總支出1成。(圖／記者黃守作攝，2024.03.05)

記者顏真真／台北報導

經濟部3月下旬將召開電價審議委員會，討論4月電價調整，據了解，這次電價恐全面調漲。不過，外界質疑能源政策才是導致台電虧損的主因，台電今（10）日強調，俄烏戰爭造成國際燃料大漲，台電燃料支出連兩年翻倍成長，為近2年虧損主因，事實上去(2023)年綠電購電支出僅占總支出1成，且更多的綠電業者開始選擇賣給民間企業，輿論關注的綠電售電業雲豹能源今年1月更是將96%綠電直接賣給民間企業。

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對於不用核能造成虧損的批評，台電表示，目前核電仍在運轉，且即便以2015年核能佔比尚有1成6的能源結構，若改以2023年的燃料價格計算，燃料支出亦將暴增，每度售電成本將提升至接近4元，與去年每度售電成本相當。這些數據均清楚證明燃料價格暴漲才是導致虧損的主因，更是無法改變的事實。

台電進一步說明，俄烏戰爭造成國際燃料價格大漲，台電連續兩年燃料支出達6千億，幾乎是戰前燃料支出的2倍。如以2015年的能源結構來看，即使在當年核能發電占比高達16%、火力發電占比78%的情況下，若改以2023年的燃料價格計算，2015年受燃料影響成本將由3千億多元提升至5800多億元，每度售電成本將提升至接近4元，與去年每度售電成本相當，證實燃料成本上升對於台電財務的影響。

台電還提到使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，而再生能源躉購制度是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣所獨有。近年隨著再生能源發展，躉購費率下降，太陽光電費率從2010年每度11.75元大幅下降6成至去年的4.38元；離岸風電費率亦從2017年每度6.04元下降至去年4.5元。

台電指出，隨著企業的綠電需求日益增加，越來越多的業者開始選擇賣給民間企業。其中，光電大型案場3成已直接售給民間，較2020年成長9倍。另以受輿論關注的綠電售電業雲豹能源為例，94%案場綠電皆直接賣給民間企業，今年1月光電轉供民間度數為1,631.5萬度，轉供度數占比高達96%，僅4%是賣給台電，相較前一年同期的106.9萬度（轉供度數占比44%）成長逾15倍。

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