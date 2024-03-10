除濕機要定期檢查！一堆人不知道「這功能」：壞掉恐釀火災
3月進入春季後，天氣變化快速，常因天氣系統導致水氣增多，5月更是迎來梅雨季，許多民眾都會在家中準備除濕機，在空氣過於潮濕時開啟使用，避免室內濕度過高。不過台電提醒，平常在使用除濕機時，務必定期檢查「滿水停機」功能，若此功能損壞，嚴重可能導致電線走火釀成火災。
記者張志浩／綜合報導
台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」分享，除濕機是家中使用頻率很高的家電，因此平時更要定期檢查，尤其是「滿水停機」功能，除濕機水箱的水太滿、溢出，機體遇水容易產生短路；若再加上老舊電線外露，很有可能導致電線走火，引發除濕機自燃的火災意外。
至於「滿水停機」功能該如何檢查？台電說明，民眾可以先把水箱裝滿後，再啟動除濕機，測試水箱水滿後，「除濕機是否可正常自動斷電」，如果功能故障，就需要停止使用及盡快報修，以免發生危險。
此外，台電也補充，針對除濕機水箱，還有2項要點非常重要。
🟡水箱要裝置妥當：避免水箱傾斜讓水溢出，導致水濺入機體而故障，或引發觸電等危險。
🟡定期清潔水箱：水箱中的水如果沒有定期清理，容易滋生黴菌，影響家庭衛生；水箱濕氣也容易讓除濕機內零件受潮，進而增加故障率，所以定期倒水清潔也很重要。