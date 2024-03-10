再擴大檢出蘇丹紅辣椒粉 高雄重罰津棧停業6個月罰438萬
蘇丹紅食安風暴持續擴大，就連胡椒粉、香辣油都有，高雄市府查扣「津棧國際貿易有限公司」的辣椒粉後，日前擴大檢驗後再查獲一批「製售」的辣椒粉含蘇丹紅成分，衛生局依法加重「津棧國際貿易有限公司」停業處分6個月、併追加重罰120萬元；該案累積罰款438萬元。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府衛生局自1日主動會同食品藥物管理署查扣「津棧國際貿易有限公司」輸入「製售」之辣椒粉並針對已扣案物加強檢驗，於8日晚間再檢出1批(同報驗單號，內含2個有效日期產品)違規，該2件不同效期檢體均檢出含有蘇丹紅成分5-22ppb(限量標準：不得檢出)，立即清查下游流向。
經查案內原料及「製售」之產品共21,035公斤，流向臺北市、桃園市、新竹縣、南投縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市，並已通知各縣市衛生主管機關監督下架。
衛生局強調，蘇丹紅色素非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，全案違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可之添加物，依同法第44條規定可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，再依同法第49條規定依其情節最高可處7年以下有期徒刑及併科新臺幣1億元以下罰金。
衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。