篠崎泫遭詐騙10萬元！揭上當簡訊「1元換商品」 親曝過程認愚蠢
台日混血女星篠崎泫，因在《娛樂百分百》狼人殺單元表現亮眼，被封為「狼人殺女神」。現在詐騙集團花招百出，詐騙手法層出不窮，篠崎泫近日透露去年遭到詐騙10萬元，還分享了過程預防民眾受騙，也自認非常愚蠢及丟臉。
記者薛羽彤／綜合報導
篠崎泫近日在YouTube頻道上分享自己去年遭到詐騙一事，她當時沒事拿手機起來整理簡訊內容，發現一則簡訊開頭寫著電信公司名稱，「您的帳戶5340積分將於今日內到期，逾期將作廢，請及時兌換獎品」，篠崎泫長年是這家電信公司客戶，對於簡訊內容不疑有他，點進去後要求她輸入卡號，以1元來兌換商品電動牙刷，才能使用積分。
由於篠崎泫手邊沒有信用卡，於是她輸入了簽帳金融卡卡號，沒想到恐怖的事情發生了，她立刻收到刷卡10000元的簡訊通知，接著每隔2、3分鐘她就會收到一封，顯示她不斷刷卡成功，而且金額都是破萬元，她才意識到自己疑似被詐騙了，加上銀行客服也立即來電確認消費，雖然已及時停止刷卡操作，不過篠崎泫還是被刷了將近共10萬元。
令篠崎泫感到悲傷的是，金融卡與信用卡不同，金融卡是從帳戶直接扣款，加上帳號確實是篠崎泫自己輸入，無法擋刷，10萬元確定拿不回來，讓她心情鬱悶，而朋友得知後也大罵她「妳是豬嗎？」事後篠崎泫再回去檢視簡訊，才發現「帳戶」、「回復」這些字都是簡體字，來電號碼也不像台灣的號碼，只能感嘆自己太愚蠢，也藉此提醒大家勿上當受騙。
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