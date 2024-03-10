俄烏戰事未歇！教宗喊話烏克蘭「舉白旗」　要有勇氣談判結束戰爭

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對此，教宗回應稱，「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人」，「談判是代表勇氣的詞彙，當你發現自己被打敗了，發現事情進展不順利，你要有勇氣去談判」。
教宗表示，人們可能會為投降感到羞恥，但「他們會問，戰爭將造成多少人喪生？應該及時展開談判，找一個可以充當調解人的國家」。他也提到，目前已經有一些國家提出願意協助俄烏雙方進行衝突的調節，像是土耳其，並呼籲讓事情再度惡化之前，不要羞於啟動談判。
另外，談到更廣泛的戰爭，包括哈馬斯與以色列的戰爭時，教宗還說，「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」教宗將責任歸咎於雙方，指出「戰爭是雙方製造的，而不是單方面引起。不負責任的是發動戰爭的雙方。」
烏克蘭總統澤倫斯基上月表示，自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，已有3萬1000名烏國士兵遭到殺害，該國的俄佔區也有數萬名平民喪生。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在伊斯坦堡（Istanbul）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後，於本月8日提議主辦烏克蘭和俄羅斯和平峰會，以終結這場戰爭。
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