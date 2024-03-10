木村拓哉首逛百元店！坐擁東京20棟別墅 竟嫌棄64元商品「好貴」
日本男神木村拓哉於2023年底開設YouTube頻道後，短短不到3個月就累積超過60萬人訂閱，主題囊括美食、生活、重機等內容，甚至還會找來藝人好友上節目訪談，主題十分多元，吸引不少粉絲。頻道近期釋出木村第一次逛日本知名百元連鎖店「大創」的影片，只見木村橫掃不少家庭主婦的愛用「神物」，讓粉絲們都稱讚他非常「接地氣」。
記者張一笙／綜合報導
木村在製作團隊的帶領下，初次造訪位於東京澀谷的大創，第一次逛百元店的木村，進店後頻頻對於商品價格和店內陳設感到不可思議，頻頻問攝影師：「這些全部100日圓？」在店長的介紹下，他買下可以製作溏心蛋的溏心蛋神器、矽膠保鮮袋等商品，還陸續購買廚房餐巾紙及衣架等居家用品。或許是已經習慣百元店價格，在聽到店長介紹熱門商品之一的「砧板墊紙」要價3百日圓（約新台幣64元）時，木村竟忍不住抱怨「好貴」，畫面十分有趣可愛。
木村最終在大創買了17件商品，含稅要價4180日圓（約新台幣893元），他還跟著其他客人們一起排隊付錢，不少粉絲看完影片後紛紛表示：「他不會因為便宜就亂買，讓人很有好感」、「木村沒有清場，還跟大家一起排隊付錢，真的很接地氣」、「我喜歡他說300日圓很貴那段」、「看完影片，更喜歡木村先生了」。
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