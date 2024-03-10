Klay Thompson年薪恐低於7.6億！優先留勇士　魔術、活塞可能出手

NBA／附加賽有望上演「湖勇大戰」！勇士缺少Curry戰績恐持續低迷

▲勇士球星柯瑞（Stephen Curry）遭遇傷勢，勇士戰績若持續低迷，將有可能和湖人在附加賽相遇。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星柯瑞（Stephen Curry）遭遇傷勢，勇士戰績若持續低迷，將有可能和湖人在附加賽相遇。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

近日傳出金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）右腳踝遇傷，將缺席球隊2場比賽。不過對於目前戰績33勝29敗位居西區第10的勇士來說，接下來的20場比賽，場場關鍵。值得一提的是，洛杉磯湖人目前僅領先勇士半場勝差，若兩隊在附加賽相遇，將上演「一場決勝負」的超熱血湖勇大戰。

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根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，Stephen Curry在上一場面對芝加哥公牛的比賽受傷後經過檢查確認，預計會缺席2場比賽。球團也表示，希望Curry可以趁這段缺陣的日子稍加喘口氣，持續調整身體狀態。

Stephen Curry雖然本季表現略為下滑，但還是保持場均26.9分、4.9助攻，三分球命中率40.7%的前段班成績。然而，外線下滑的Stephen Curry，也連帶使得另一主力湯普森（Klay Thompson）發揮空間限縮，近日更傳出下季可能被交易。

▲金州勇士射手Klay Thompson季後可能進入自由市場，他表達想成為終身勇士人的願望。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson季後可能進入自由市場，他表達想成為終身勇士人的願望。（圖／美聯社／達志影像）
雖然21歲小將庫明加（Jonathan Kuminga）在明星賽後的亮眼表現，幫助勇士止跌回升，但Stephen Curry此時再傳出傷勢，勇士戰績可能再次受到影響，想要擠入季後賽名單將會是一大挑戰。

▲金州勇士新秀Jonathan Kuminga在獲得上場時間後打出好表現，帶動勇士近期拉出11戰9勝的好成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士新秀Jonathan Kuminga在獲得上場時間後打出好表現，帶動勇士近期拉出11戰9勝的好成績。（圖／美聯社／達志影像）
不過令球迷關注的，還有僅領先勇士半場剩差的湖人。由於湖人、勇士和西區後半段戰績球隊有段距離，如果兩方戰績未有明顯起色，則相當有可能在季後賽的附加賽就相遇，上演一場定生死的對決。

湖勇大戰去年出現在西區第二輪賽事，是Stephen Curry和「詹皇」LeBron James生涯在季後賽的第5次交手，最終由詹皇（LeBron James）以4：2帶走系列賽。

Stephen Curry過去和LeBron James進行過無數次經典對決，先前的「騎勇大戰」也是NBA票房保證，且共4次都發生在總冠軍賽上，目前Stephen Curry以3勝2敗的戰績略為領先。

▲即將邁入39歲的洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，迎來個人第21個NBA賽季，成為史上第一位達成4萬分里程碑的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲即將邁入39歲的洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，迎來個人第21個NBA賽季，成為史上第一位達成4萬分里程碑的球員。（圖／美聯社／達志影像）
上賽季的西區第二輪系列戰的美國的平均收視人數更是達到780萬人，成為27年來季後賽第二輪的收視新高。若「湖勇大戰」真的出現在附加賽，一戰定生死的熱血局面勢必將掀起一波熱潮。

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