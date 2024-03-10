廖偉翔質詢稱「藥局囤藥」被罵翻 沈采穎聲援：他被帶風向譴責
國民黨立委廖偉翔日前質詢衛福部長薛瑞元時提到，近半年缺藥越來越嚴重，甚至傳出藥局賠錢加價囤常用慢性藥品。藥師公會全國聯合會隨即發布聲明，痛斥廖偉翔影射囤貨普遍發生，呼籲他沒有掌握具體證據應謹慎發言，不要隨意中傷整體藥局信譽。知名藥師沈采穎聲援廖偉翔，說廖偉翔被帶風向譴責，也承受很大壓力。
記者何哲欣／台北報導
沈采穎2024也被列國民黨不分區立委之一。他在臉書說，同為藥師，第一時間看到廖偉翔說「藥局囤藥」，他也相當不滿，馬上打電話向廖偉翔抗議，結果發現，這件事根本是被斷章取義，廖偉翔從頭到尾在表達的都是「部分基層社區藥局擔心缺藥，造成須加價訂藥、備藥」的問題，並沒有惡意抹黑藥局囤藥。
沈采穎說他也發現，廖偉翔確實一直都在關注缺藥及藥價議題，上個月28號就已經提案「保障藥價」，同時在本月7號獲得衛環委員會通過，甚至在質詢中緊追健保點值問題，算是推動藥價改革的夥伴，但在通過的同一天，卻因為同一個議題被誤解、被帶風向譴責，他認為廖偉翔也承受了很大的壓力。
沈采穎說，樂見廖偉翔持續推動相關改革，為醫藥團體與病患的權益發聲，逐步穩健醫療體系，提升醫療品質。也希望執政黨能夠一起努力解決問題，而非著重於操弄輿論，破壞藥師團結，如此作法對於改善藥師權益與醫療環境都毫無助益。