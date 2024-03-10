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負利率要結束了？日圓換匯近月最貴見0.2173元　換5萬少快6千日幣

▲在市場預期美國降息升高，加上日本央行也可能提早結束負利率，日圓兌美元快速升破147價位，日圓兌新台幣換匯價也變貴，來到0.2173元近一個月來最差價位。（圖／記者顏真真攝）
▲在市場預期美國降息升高，加上日本央行也可能提早結束負利率，日圓兌美元快速升破147價位，日圓兌新台幣換匯價也變貴，來到0.2173元近一個月來最差價位。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在市場對美國聯準會（Fed）今（2024）年降息預期增強，加上日本央行最快3月可能結束「負利率」政策，日圓兌美元從150一路狂升破147價位，即便新台幣兌美元也升破31.5元，但升幅不及日圓，也讓哈日族措手不及，日圓兌新台幣換匯價變貴了，台灣銀行日圓現鈔賣出價來到「0.2173元」近一個月最差價位。若與2月15日盤中一度見到最便宜價格「0.2121元」來比，以換新台幣5萬元來說，現在少換5641日幣，以每碗約980日幣的一蘭拉麵來說，等少吃5碗麵。

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美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會重申對於今年逐步轉變緊縮政策的立場，加上美國就業數據公布一好兩壞，失業率升至3.9%，薪資成長率只有月增0.1%，雙雙低於預期，但非農就業大增27萬5千人則是高於預期不少，只是市場焦點主要仍放在失業跳升上，也導致美元指數進一步失守103，一度下探102.36，也激勵亞洲主要貨幣兌美走揚，其中日圓更在日本央行（BOJ）放話，最快可能在3月結束負利率政策，日圓兌美元從150一路回升至146價位，目前在147上下震盪。

匯銀人士指出，日本央行審議委員中川順子表示日本勞動力市場短缺情況加劇，更多企業恢復每年加薪， 日本央行總裁植田和男亦稱，實現日本央行通貨膨脹目標的可能性上升，強化日本央行即將結束負利率的預期，提振日圓走勢。

此外，日本勞動組合總連合會也指出，3月13日結束年度薪資談判，今年平均加薪要求幅度達5.85%，為30年來首次超過5%，激勵日圓上漲，加上美國公布的經濟數據，聯準會主席鮑爾稱距離開始降息所需要的信心不遠，日圓兌美元進一步升破147價位。

法人也表示，後續關注日本預定於3月15日將公布的春季薪資談判初步結果，若薪資成長取得良好結果，不排除日本央行將於4月調整貨幣政策，不過，市場預期所有政策調整將是漸進式，且官員不斷重申即便退出負利率政策．金融環境將維持寬鬆格。

也由於日本升息時點可能提前，日圓快速回升，新台幣兌美元即便也升破31.5元，仍不及日圓升幅，台灣銀行日圓兌新台幣換匯價升回至「0.2173元」，為近1個月最差價位，上次見到「0.2173元」是在2月1日，盤中甚至曾見0.2174元。

此外，若與2月15日台銀牌告日圓現鈔賣出價一度出現最甜價「0.2121元」相比，換新台幣5萬元，當時可以換到23萬5737日幣現鈔，現在只能換到23萬0096日幣，等於不到1個月就少換5641日幣，若以1碗一蘭拉麵980日幣來說，等少吃了5碗拉麵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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