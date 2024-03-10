負利率要結束了？日圓換匯近月最貴見0.2173元　換5萬少快6千日幣

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匯銀人士指出，日本央行審議委員中川順子表示日本勞動力市場短缺情況加劇，更多企業恢復每年加薪， 日本央行總裁植田和男亦稱，實現日本央行通貨膨脹目標的可能性上升，強化日本央行即將結束負利率的預期，提振日圓走勢。
此外，日本勞動組合總連合會也指出，3月13日結束年度薪資談判，今年平均加薪要求幅度達5.85%，為30年來首次超過5%，激勵日圓上漲，加上美國公布的經濟數據，聯準會主席鮑爾稱距離開始降息所需要的信心不遠，日圓兌美元進一步升破147價位。
法人也表示，後續關注日本預定於3月15日將公布的春季薪資談判初步結果，若薪資成長取得良好結果，不排除日本央行將於4月調整貨幣政策，不過，市場預期所有政策調整將是漸進式，且官員不斷重申即便退出負利率政策．金融環境將維持寬鬆格。
也由於日本升息時點可能提前，日圓快速回升，新台幣兌美元即便也升破31.5元，仍不及日圓升幅，台灣銀行日圓兌新台幣換匯價升回至「0.2173元」，為近1個月最差價位，上次見到「0.2173元」是在2月1日，盤中甚至曾見0.2174元。
此外，若與2月15日台銀牌告日圓現鈔賣出價一度出現最甜價「0.2121元」相比，換新台幣5萬元，當時可以換到23萬5737日幣現鈔，現在只能換到23萬0096日幣，等於不到1個月就少換5641日幣，若以1碗一蘭拉麵980日幣來說，等少吃了5碗拉麵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。