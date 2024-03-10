全家福袋5折跳樓大出清！一堆門市「不降價原因」曝光　店員認了

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貼文曝光後掀起討論，不少人紛紛表示「很多都收到倉庫去了喔！店員說可以退回去」、「聯名IP的福袋可以退回公司，紙袋裝的福袋內的東西都可以拆開重回架上賣，為什麼要便宜賣你，店家又不傻」、「可以退回公司、拆封重新上架的東西，根本沒必要特價賣客人，同時也會失去商品本身價值」、「店員說他們店的已經退回總公司了喔！」、「跑去好幾家店員都說退回去了，不然就是被熟客群組預訂了喔」。
超商福袋款式大不同！不降價原因有2大重點
事實上，以今年超商龍年福袋的款式來說，像是7-11的福袋全部都是與IP聯名的「產品福袋」，因為是商品+福袋的組合，所以沒辦法拆開販售，如果沒賣完，「聯名IP商品都會是成本」，自然可以用降價組合出售，即便沒賺錢也有回本，所以也可以看到這次全家的活動是聯名IP卡通福袋才有5折優惠。
如果像是全家的祥龍福袋來說，外包裝以紙袋分裝，沒賣完可以直接拆開內容物，包括糖果、零食餅乾、飲料都可以重回架上販售，因為福袋內容物本身就一直超過福袋售價，拆開重回架上反而符合效益。
除此之外，各大超商、通路一定有應對「賣不完」的退貨政策，就如同超市、超商禮盒在春節過後，已經陸續退回廠商一樣，讓店家可以免於自行吸收成本，廠商都自有一套不同的處理方式，因此自然不需要「跳樓大拍賣」，虧錢或者是降價求售去做「無利潤的生意」。
特有產品不能隨便降價！民眾預設心態破壞行情
然而，像是福袋這種東西，都是屬於各家的特有產品，每一家的福袋抽獎獎項不同、內容物不同、外包裝不同，所以吸引的客人的點也不同，但是如果長期來說，老是賣不出去就降價求售、跳樓大拍賣，這會讓消費者產生「預期心理」，就是「我只要現在不買，到了最後也一定會降價」的概念，間接了破壞自己的行情，在這點上，全聯就相當果斷，就算今年福袋沒有賣完，在元宵節結束之後，立刻就將福袋全面回收，一丁點福袋促銷價都沒出現。
《NOWnews》記者認為今年福袋賣不好，其實歸咎於內容物沒有進行優化，每年都大同小異，在台灣超商、超市福袋販售行之有年，初期大家覺得新鮮搶購，到近年福袋越來越難賣，正是因為民眾覺得「沒有新意」、「CP值不如以往」甚至出現「漲價」的趨勢，明年各超商以及通路肯定還是會賣福袋，但如何重新讓消費者對福袋產生興趣，相信也是一大課題之一。