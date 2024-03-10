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全家福袋5折跳樓大出清！一堆門市「不降價原因」曝光　店員認了

▲全家原價799元的航海王、馬來貘兩用包福袋也是五折出清，現在購買只要399元，除了袋子外還有送水壺，不少人已經搶到便宜！（圖/記者鍾怡婷攝）
▲全家原價799元的航海王、馬來貘兩用包福袋也是五折出清，現在購買只要399元，除了袋子外還有送水壺，不少人已經搶到便宜！（圖/記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全家福袋最後5折大出清！最近全家進行福袋最後銷售，指定聯名IP的卡通福袋全面打5折拼銷售，多款旅行袋、收納箱不用300元就能帶回家，非常的便宜實用，造成民眾瘋搶。不過也有不少人困惑，全家這波特價出清，有許多店家「直接不降價，選擇下架不賣了」，甚至買氣受到最大影響的「祥龍福袋」更是連優惠都沒見影，就全部消失，引起眾人好奇「一堆門市寧願下架也不特價賣是為什麼？」背後原因掀起討論。

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近日全家推出「卡通福袋」5折特價，包括「絨毛置物箱福袋」原價499元直接249元出清，另外還包括「旅行包福袋」，原價599元也是299元出清，CP值非常高！不過就有網友在臉書社團「7-11全家各超商分享區」回報訊息表示「我們家這的全家根本沒在特價，直接下架不賣了」、「比較想要249元那款紙袋的，但根本沒特價過就沒了」、「我們這福袋賣不出去也不降價，直接放在飲料櫃上面裝飾耶」。

▲網友發現全家的「祥龍福袋」店家也不打折促銷，直接擺在飲料冰櫃上面當裝飾。（圖/7-11全家新品分享區）
▲網友發現全家的「祥龍福袋」店家也不打折促銷，直接擺在飲料冰櫃上面當裝飾。（圖/7-11全家新品分享區）
貼文曝光後掀起討論，不少人紛紛表示「很多都收到倉庫去了喔！店員說可以退回去」、「聯名IP的福袋可以退回公司，紙袋裝的福袋內的東西都可以拆開重回架上賣，為什麼要便宜賣你，店家又不傻」、「可以退回公司、拆封重新上架的東西，根本沒必要特價賣客人，同時也會失去商品本身價值」、「店員說他們店的已經退回總公司了喔！」、「跑去好幾家店員都說退回去了，不然就是被熟客群組預訂了喔」。

超商福袋款式大不同！不降價原因有2大重點

事實上，以今年超商龍年福袋的款式來說，像是7-11的福袋全部都是與IP聯名的「產品福袋」，因為是商品+福袋的組合，所以沒辦法拆開販售，如果沒賣完，「聯名IP商品都會是成本」，自然可以用降價組合出售，即便沒賺錢也有回本，所以也可以看到這次全家的活動是聯名IP卡通福袋才有5折優惠。

如果像是全家的祥龍福袋來說，外包裝以紙袋分裝，沒賣完可以直接拆開內容物，包括糖果、零食餅乾、飲料都可以重回架上販售，因為福袋內容物本身就一直超過福袋售價，拆開重回架上反而符合效益。

▲全家福袋倒數3天停賣！店家祭出買1送1超殺優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家的「祥龍福袋」較少店家推出優惠，其實紙袋內的零食價值本身就超過福袋本身，拆開重新上架販售完全沒問題，自然不需要降價求售。（圖／記者鍾怡婷攝）
除此之外，各大超商、通路一定有應對「賣不完」的退貨政策，就如同超市、超商禮盒在春節過後，已經陸續退回廠商一樣，讓店家可以免於自行吸收成本，廠商都自有一套不同的處理方式，因此自然不需要「跳樓大拍賣」，虧錢或者是降價求售去做「無利潤的生意」。

▲7-11福袋已經有門市開始跳樓大拍賣，推出買一送一的活動，還加送廚房紙巾，引起民眾暴動。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲7-11福袋每個款式都是聯名IP的外包裝產品，如果沒賣完都是成本，相對適合打折出清，即便沒賺太多錢也不會虧。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
特有產品不能隨便降價！民眾預設心態破壞行情

然而，像是福袋這種東西，都是屬於各家的特有產品，每一家的福袋抽獎獎項不同、內容物不同、外包裝不同，所以吸引的客人的點也不同，但是如果長期來說，老是賣不出去就降價求售、跳樓大拍賣，這會讓消費者產生「預期心理」，就是「我只要現在不買，到了最後也一定會降價」的概念，間接了破壞自己的行情，在這點上，全聯就相當果斷，就算今年福袋沒有賣完，在元宵節結束之後，立刻就將福袋全面回收，一丁點福袋促銷價都沒出現。

《NOWnews》記者認為今年福袋賣不好，其實歸咎於內容物沒有進行優化，每年都大同小異，在台灣超商、超市福袋販售行之有年，初期大家覺得新鮮搶購，到近年福袋越來越難賣，正是因為民眾覺得「沒有新意」、「CP值不如以往」甚至出現「漲價」的趨勢，明年各超商以及通路肯定還是會賣福袋，但如何重新讓消費者對福袋產生興趣，相信也是一大課題之一。

▲記者實際走訪信義區全聯門市，發現門市連以往非常難搶的高單價行李箱福袋都還有庫存，不過目前還尚未有任何特價活動。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯龍年福袋買氣沒有往年好，不過在元宵節一過，全聯也立刻回收所有福袋停止販售，在行銷策略上還是自有一套。（圖/記者張嘉哲攝）

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