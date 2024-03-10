獨／韓國瑜魅力無法擋！新科藍委邀約提案修法 「挖洞給院長跳」
立法院長韓國瑜上任後，網路聲量在政壇名列前茅，一舉一動都是外界關注焦點。據了解，日前有一名新科立委，看中韓國瑜的號召力與影響力，提案時直接把韓國瑜先列在共同提名立委的首位，希望韓國瑜簽署背書後，能讓法案迅速完成三讀。不過因擔心被民進黨質疑意識不中立，韓國瑜給了該藍委軟釘子，最後藍委將韓國瑜名字刪除。
記者何哲欣／台北報導
根據《立法院議事規則》，立法委員提出之法律案，應有15人以上之連署。立法院並沒有規定正副院長不能參與連署，不過過去歷任立法院長，也通常只會幫忙部分法案連署，至於親自參與提案，甚至領銜掛名當提案人的狀況，少之又少。
最有名的例子，就是《生技新藥產業發展條例》，當時立法院為了表達對生技產業的支持，由時任立法院正副院長王金平、鍾榮吉領銜提案，邀跨黨派立委超過百人參與連署，最後法案也順利完成三讀。
新科藍委這次想如法炮製，認為既然立法院沒規定正副院長不能提案，過去也有前例，因此再邀韓國瑜領銜提案，直接把韓國瑜與立法院副院長江啟臣姓名擺在前兩位。但知情人士說，韓國瑜認為，若由他提案，民進黨會要求迴避，屆時無法主持院會，正副院長都連署並不妥，因此婉拒。
知情人士說，王金平的狀況是經朝野協商後，朝野都同意一致支持，因此才由王金平領銜提案，但其他立委的個別提案，即使是黨團的提案，立法院長也不會參與，才能維持意識的中立，現在民進黨盯韓國瑜盯這麼兇，立委還要韓國瑜幫忙提案，根本是挖洞給韓國瑜跳。