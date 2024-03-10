日本311地震13週年！學者憂「規模8強震」恐再發生：掀30公尺海嘯

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郭鎧紋接受《NOWnews》採訪說明，在海溝兩側分別有「板塊邊界型地震（海溝型地震）」和「海溝外緣隆起帶地震」，以日本海溝來說，板塊邊界型地震就是「太平洋板塊隱沒到北美大陸板塊的交界點」所引起的地震，就是一般常聽見的「海溝型地震」，位置在日本海溝西側。
而外隆起地震，則是太平洋板塊不斷往下、往西邊隱沒拉扯時，原本一起被往下拉的北美板塊無法承受該力道，因此出現反彈、往東的力道，導致地形隆起並重重壓在太平洋板塊上，就會產新許多新的斷層導致地震，位置在日本海溝東側。
郭鎧紋指出，從歷史資料來看，海溝兩側的「板塊邊界型（海溝型）地震」和「外隆起地震」，釋放能量應該要差不多，例如1896年，日本海溝西側，曾發生芮氏規模8.2的海溝型地震，史稱「明治三陸地震」，而在37年後，1933年日本海溝東側，就發生芮氏規模8.1的外隆起地震，史稱「昭和三陸地震」。
此外，位於爪哇島與蘇門答臘島間的「巽他海溝」，2004年海溝西側先發生芮氏規模9.1的海溝型地震，導致南亞大海嘯後，巽他海溝東側在2012年也發生芮氏規模8.6的外隆起地震，以上都是著名案例。
而視角轉回日本海溝，郭鎧紋提及，從311地震到現在，海溝西側已經發生11個超過芮氏規模7的強震，其中還有芮氏規模9的案例，但在海溝東側，13年來卻只有2個芮氏規模7以上地震，這也導致日本學者不斷發出警告，提醒民眾未來在海溝東側，有機會發生「外隆起地震」。
郭鎧紋也補充，日本新潟大學地質學家上田隼人，在2023年12月曾在國際期刊發表報告，指出在日本海溝海面下約7500公尺處，已經發現因海底大地震，導致海溝地形變化的直接證據，當地不只出現許多斷層，還造成26米的斷層崖。
郭鎧紋強調，這類「外隆起地震」是可以突然發生，也可以醞釀許久才出現，對日本而言，日本海溝東側若真的出現外隆起地震，由於距離較遠，本島震感可能不會非常大，不過後續引起的海嘯可能高達30公尺，屆時包括福島、宮城、岩手等縣，都會非常危險，也提醒經常旅日的台灣民眾，多少要掌握類似資訊。