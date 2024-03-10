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日本311地震13週年！學者憂「規模8強震」恐再發生：掀30公尺海嘯

▲年初能登半島地震後，日本311地震也將迎來13週年，專家也點出日本海溝目前的現況。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲年初能登半島地震後，日本311地震也將迎來13週年，專家也點出日本海溝目前的現況。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

日本311地震將滿13週年，當時海嘯的破壞令全球難以忘記，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，近幾年日本當地相當關注東側的地震狀態，尤其在日本海溝的兩側，地震長期釋放的能量應該要差不多，不過當時311在海溝西側出現芮氏規模9地震後，13年來海溝東側卻鮮少有巨大的能量釋放，預估未來日本海溝東側，隨時會有芮氏規模達8以上的「外隆起地震」出現，甚至掀起30米高海嘯。

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🟡外隆起地震（outer rise）是什麼？

郭鎧紋接受《NOWnews》採訪說明，在海溝兩側分別有「板塊邊界型地震（海溝型地震）」和「海溝外緣隆起帶地震」，以日本海溝來說，板塊邊界型地震就是「太平洋板塊隱沒到北美大陸板塊的交界點」所引起的地震，就是一般常聽見的「海溝型地震」，位置在日本海溝西側。

而外隆起地震，則是太平洋板塊不斷往下、往西邊隱沒拉扯時，原本一起被往下拉的北美板塊無法承受該力道，因此出現反彈、往東的力道，導致地形隆起並重重壓在太平洋板塊上，就會產新許多新的斷層導致地震，位置在日本海溝東側。

▲在日本海溝西側，主要是「板塊邊界型地震」（紅箭頭），東側則是「外隆起地震」（黃箭頭）。（圖／郭鎧紋提供）
▲在日本海溝西側，主要是「板塊邊界型地震」（紅箭頭），東側則是「外隆起地震」（黃箭頭）。（圖／郭鎧紋提供）
郭鎧紋指出，從歷史資料來看，海溝兩側的「板塊邊界型（海溝型）地震」和「外隆起地震」，釋放能量應該要差不多，例如1896年，日本海溝西側，曾發生芮氏規模8.2的海溝型地震，史稱「明治三陸地震」，而在37年後，1933年日本海溝東側，就發生芮氏規模8.1的外隆起地震，史稱「昭和三陸地震」。

此外，位於爪哇島與蘇門答臘島間的「巽他海溝」，2004年海溝西側先發生芮氏規模9.1的海溝型地震，導致南亞大海嘯後，巽他海溝東側在2012年也發生芮氏規模8.6的外隆起地震，以上都是著名案例。

▲從歷史資料來看，海溝兩側的「板塊邊界型（海溝型）地震」和「外隆起地震」，釋放能量應該要差不多。（圖／郭鎧紋提供）
▲從歷史資料來看，海溝兩側的「板塊邊界型（海溝型）地震」和「外隆起地震」，釋放能量應該要差不多。（圖／郭鎧紋提供）
▲日本海溝在1896年和1933年，分別在東西側發生芮氏規模8.2、8.1的海溝型地震和外隆起地震。（圖／郭鎧紋提供）
▲日本海溝在1896年和1933年，分別在東西側發生芮氏規模8.2、8.1的海溝型地震和外隆起地震。（圖／郭鎧紋提供）
而視角轉回日本海溝，郭鎧紋提及，從311地震到現在，海溝西側已經發生11個超過芮氏規模7的強震，其中還有芮氏規模9的案例，但在海溝東側，13年來卻只有2個芮氏規模7以上地震，這也導致日本學者不斷發出警告，提醒民眾未來在海溝東側，有機會發生「外隆起地震」。

郭鎧紋也補充，日本新潟大學地質學家上田隼人，在2023年12月曾在國際期刊發表報告，指出在日本海溝海面下約7500公尺處，已經發現因海底大地震，導致海溝地形變化的直接證據，當地不只出現許多斷層，還造成26米的斷層崖。

郭鎧紋強調，這類「外隆起地震」是可以突然發生，也可以醞釀許久才出現，對日本而言，日本海溝東側若真的出現外隆起地震，由於距離較遠，本島震感可能不會非常大，不過後續引起的海嘯可能高達30公尺，屆時包括福島、宮城、岩手等縣，都會非常危險，也提醒經常旅日的台灣民眾，多少要掌握類似資訊。

▲從311大地震後，可以發現日本海溝（藍線）西側的大規模地震，遠多於東側。（圖／郭鎧紋提供）
▲從311大地震後，可以發現日本海溝（藍線）西側的大規模地震，遠多於東側。（圖／郭鎧紋提供）
▲日本海溝東側已發現不少斷層，可能隨時會有大規模地震發生。（圖／郭鎧紋提供）
▲日本海溝東側已發現不少斷層，可能隨時會有大規模地震發生。（圖／郭鎧紋提供）

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