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加油不用急了！這個原因　中油明汽、柴油價格都不調整

▲在平穩雙機制及調降貨物稅之下，汽、柴油各吸收4.0元及4.7元，台灣中油明（11）日起國內汽、柴油價格皆不予調整。（圖／資料照，記者許若茵攝）
▲在平穩雙機制及調降貨物稅之下，汽、柴油各吸收4.0元及4.7元，台灣中油明（11）日起國內汽、柴油價格皆不予調整。（圖／資料照，記者許若茵攝）

記者顏真真／台北報導

台灣中油公司宣布，自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.8元及3.1元。

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台灣中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）宣布延續自主減產計畫至第2季及沙烏地阿拉伯調漲4月銷往亞洲原油官價等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.91美元，新台幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算漲幅為0.76%。

若按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元，但台灣中油指出，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.4元及2.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.8元及3.1元均由台灣中油吸收，113年累計至2月底止，台灣中油共吸收約28.52億元。

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