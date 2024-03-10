Klay Thompson年薪恐低於7.6億！優先留勇士　魔術、活塞可能出手

NBA／勇士113：126馬刺！Curry、斑馬因傷缺陣　灣區大軍主場慘敗

▲金州勇士今(10)日在主場面對西區爐主馬刺，沒想到上半場打完勇士就落後高達19分，終場以13分之差輸球。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士今(10)日在主場面對西區爐主馬刺，沒想到上半場打完勇士就落後高達19分，終場以13分之差輸球。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（10）日金州勇士在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，本場比賽勇士一哥Stephen Curry因右腳踝傷勢高掛免戰牌，馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama同樣因腳踝傷勢缺席比賽。儘管勇士在少了Curry的情況下，面對西區爐主馬刺不但沒有輕鬆過關，還在主場以113:126輸給馬刺，苦吞2連敗。

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第一節比賽雙方打得拉鋸，馬刺在Jeremy Sochan單節攻下10分，以及Keldon Johnson等人出色發揮之下，幫助馬刺在第一節比賽結束暫時以32:27領先。比賽來到第二節，勇士團隊進攻端失靈，單節僅得到16分，馬刺則是維持火熱手感，半場結束時馬刺竟以62:43領先勇士多達19分。

雙方易籃後，勇士靠著Klay Thompson連續在外圍開火，一度將比分追近至11分，但馬刺在暫停後穩住陣腳，年輕球員不斷投進3分球，防守端也展現拼勁，三節打完馬刺仍舊領先達17分。末節比賽勇士仍力拼反撲，但雙方分數差距過大，勇士也在大比分落後的情況下，先行換下主力，終場就以113:126敗給馬刺。


本場比賽勇士二當家Klay Thompson在一哥Curry缺陣的情況下，共16投8中攻下全隊最高27分，Jonathan Kuminga 得到26分3籃板、Chris Paul貢獻10分4籃板9助攻。馬刺方面Keldon Johnson 攻下22分11籃板、Jeremy Sochan也有20分5籃板演出，Malaki Branham得到20分3籃板。

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