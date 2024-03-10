NBA／勇士113：126馬刺！Curry、斑馬因傷缺陣　灣區大軍主場慘敗

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第一節比賽雙方打得拉鋸，馬刺在Jeremy Sochan單節攻下10分，以及Keldon Johnson等人出色發揮之下，幫助馬刺在第一節比賽結束暫時以32:27領先。比賽來到第二節，勇士團隊進攻端失靈，單節僅得到16分，馬刺則是維持火熱手感，半場結束時馬刺竟以62:43領先勇士多達19分。
雙方易籃後，勇士靠著Klay Thompson連續在外圍開火，一度將比分追近至11分，但馬刺在暫停後穩住陣腳，年輕球員不斷投進3分球，防守端也展現拼勁，三節打完馬刺仍舊領先達17分。末節比賽勇士仍力拼反撲，但雙方分數差距過大，勇士也在大比分落後的情況下，先行換下主力，終場就以113:126敗給馬刺。
本場比賽勇士二當家Klay Thompson在一哥Curry缺陣的情況下，共16投8中攻下全隊最高27分，Jonathan Kuminga 得到26分3籃板、Chris Paul貢獻10分4籃板9助攻。馬刺方面Keldon Johnson 攻下22分11籃板、Jeremy Sochan也有20分5籃板演出，Malaki Branham得到20分3籃板。
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