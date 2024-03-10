南機場夜市竄升「台北三巨頭」！必吃美食曝光 最高評價老闆是他
台灣的夜市文化相當吸引外國遊客，在大台北地區，就有許多觀光客必去的夜市，到了近年最受到遊客青睞的台北夜市，則是「饒河街夜市」、「寧夏夜市」、「南機場夜市」，其中南機場夜市是相對規模較小的夜市，顧客型態以在地人為主，更有網友好奇「南機場夜市必吃美食有哪些」，問題也得到了解答。
記者潘毅／綜合報導
南機場夜市崛起！好評爆棚竄升台北「三巨頭」
日前有桃園民眾表示，自己很常到台北玩，但是卻不知道當地哪個夜市最好逛，因此發文詢問「台北的各大夜市中，在地人會最推薦哪裡？」實際翻看台北各大夜市的Google評價資料，發現第一名是擁有6.5萬則遊客評價、平均4.2顆星的饒河街夜市，第二名則是寧夏夜市，在5.3萬則遊客評價獲得平均4.2顆星，第三名則是「黑馬」南機場夜市，擁有3萬則遊客評價，卻擁有高達4.3顆星的最佳好評。
到南機場夜市必吃！在地人狂推美食清單一次全收
南機場夜市在近年來闖出好評價，更被譽為台北「最好吃」夜市，有越來越多觀光客、外地民眾特地前往當地朝聖，這也讓人開始好奇當地必吃美食有哪一些，對此，在地人也紛紛給出答案，包含「土耳其沙威瑪」、「玉米家烤玉米」、「阿男麻油雞」以及「來來水餃」。
實際查看被點名店家的Google評價，發現「南機場土耳其沙威瑪」斬獲最高評價，擁有高達4.8顆星的好評，顧客大讚土耳其老闆做出道地的味道，態度也十分親切，攤位也常常大排長龍，但缺點就是老闆只有一人顧攤，若忙碌時需要等待上更長的時間。
而阿男麻油雞則是擁有最多則Google評論，且仍維持4.3顆星的好評，足以顯見店家能接洽大量的來客之餘，還兼顧品質穩定，也多次獲得米其林必比登推薦，多數顧客認為，雞湯甜美香醇，但麻油、米酒香氣不會強烈，適合口味較淡的民眾嘗鮮。
南機場夜市吃到飽！大胃王爽吃美食花費曝光
YouTuber「吃貨豪豪」日前曾前往南機場，挑戰夜市吃到飽，最終他狂掃了當地8間店家，喝了兩碗麻油雞湯、吃了兩盤大水餃，還點了一些小吃甜點，最終花費為新台幣855元。豪豪也表示，自己最推薦的就是炸綜合菇、黑糖粉粿，兩間口味都相當不錯。