柯震東刷851萬不是首次！3年前就曾敗家911萬 IG曬奢華戰利品
▲柯震東昨日刷了一筆851萬，而他在3年前就曾敗家911萬，並在IG上曬出奢華戰利品。（圖／資料照）
記者
薛羽彤／綜合報導
｜ 2024-03-10 13:17:55 2024-03-10 13:19:43
藝人柯震東演出《那些年，我們一起追的女孩》走紅，昨（9）日他在Threads先向粉絲們預告要「偷偷幹大事」，並自嘲保證被停卡，隨後又在底下曬出一張刷卡簽單，金額高達851萬元台幣。事實上，這不是柯震東第一次豪刷百萬元，之前他曾在2022年確診隔離期間，PO出一張911萬的刷卡單。
▲柯震東昨天一早在Threads上預告將要「幹大事」，隨後貼出一張消費851萬台幣的信用卡簽單。（圖／翻攝自柯震東Threads） 柯震東2022年5月時確診新冠肺炎，他曬出兩條線快篩試劑，自嘲「今天依舊是二線男星，還要再努力努力」，隨後曬出一張911萬刷卡單，不過日期顯示為2021年11月23日，但一次刷卡911萬，財富實力驚人，讓不少人超震驚。而柯震東昨日透露刷了851萬台幣，加上他在IG限時動態上曬出名牌手錶，眼尖網友認出是國際知名手錶品牌RICHARD MILLE 理查德米爾，今日他又曬出當年那張911萬刷卡單，刻意將日期遮掉，不知用意為何。 ▲有眼尖的粉絲發現，柯震東買錶前後，在IG限時動態中曬出他的手錶照片。（圖／翻攝自柯震東IG） 此外，柯震東入行以來也發生不少負面新聞，2011年演完成名作《那些年，我們一起追的女孩》後，演藝事業正要起步時，他卻和房祖名呼麻遭逮自毀前程，該年準備要上映的電影《打噴嚏》也無限延後。不過根據週刊的爆料，為了幫兒子重鋪星路，柯震東爸爸砸了上億元，幫兒子買回電影版權，讓《打噴嚏》能在台灣上映，還讓他有機會參與電影幕後製作。 ▲柯震東在2022年曬出911萬的刷卡單（左），今日又再度曬出同一張，卻刻意將日期遮掉。（圖／柯震東IG、Threads）
柯爸寵兒事蹟不勝枚舉，除了事業上的幫助以外，還在台北市民生社區，以每間市價預估約新台幣3千萬元的價格，替柯震東和柯家洋兩個兒子置產，也難怪柯震東可以豪刷8、9百萬的精品，享受奢華生活。
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