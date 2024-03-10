丁噹大尺度脫了！高衩辣曬大片傲人美肌 億萬流量陳華衝上台合唱
「全民情歌天后」丁噹昨（9）日晚上帶著「夜遊 A Night Tour」演唱會到高雄流行音樂中心，這也是她相隔7年再次來到高雄舉辦大型演唱會，丁噹首唱新專輯《日與夜，跟自己說晚安》新歌，還邀來歌曲有著億萬流量的新生代女歌手陳華合唱。引人注意的是，丁噹在演唱會上好身材不藏了，不僅秀出豐滿美胸還加碼曬出白皙雙腿，讓人看得血脈賁張。
記者吳雨婕／綜合報導
許久未見，丁噹一開場就先興奮地和歌迷打招呼，大喊：「高流的朋友，請全場一起站起來！」以「夜遊絕世舞伶」性感亮相的她，隨即以〈夜遊〉開啟當晚的演唱會，與6位舞者火辣熱舞展現舞魂，〈夜貓〉、〈交叉〉、〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉一連多首嗨歌15分鐘不停歇，歌迷紛紛跟著節奏擺動與尖叫，氣氛超級沸騰，丁噹說：「會不會覺得我一開場穿成這樣，眼睛有點不習慣，我怕你們眼睛無處安放，既然你們尺度這麼大～～」說著說著，就把流蘇襪套脫掉，性感露腿，歌迷再度熱情回應。
才剛唱完快歌的丁噹，氣氛轉為抒情，她一連演唱〈一半〉、〈女字旁〉、〈不是你的錯〉、〈親人〉、〈一個人不可能〉，她說：「你們很會唱！其實我很少去KTV，但為了這次演唱會我去KTV練歌，今天歡迎309包廂，我現在準備來視察，看你們平常有沒有唱我的歌。」全場跟著大合唱，宛如五千人的KTV大包廂。最特別的是她再創下高流史上第一人，寵粉的丁噹走到觀眾席，甚至坐在歌迷坐位旁高歌合唱，就像在KTV一起唱歌，歌迷開心不已。
丁噹也為台下觀眾謀福利，邀請陳華擔任嘉賓，台下歌迷尖叫聲直竄屋頂，陳華提到其實相當緊張，丁噹對著台下歌迷說：「大家給陳華一點掌聲，讓她不緊張！」陳華表示高雄的歌迷很熱情，戴著耳機也能感受到大家的尖叫聲，丁噹與陳華合唱人氣歌曲〈想和你看五月的晚霞〉。
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