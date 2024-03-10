沈玉琳自爆超內向！去年尾牙海撈625萬 入行時卻險被老闆退貨
職場生涯大不易，知名製作人、主持人沈玉琳去年底尾牙進帳至少625萬元，但他卻也曾經歷低潮。近日他接下緯來戲劇台新節目《甄心分享小琳鐺》，並為節目舉辦「沈玉琳模仿大賽」，談到沈玉琳特色，老婆芽芽、搭檔佩甄都說，他就是厚臉皮、聲音要夠大；但沈玉琳則自爆自小個性靦腆害羞，剛入行時擔任助理製作人，甚至還被老闆嗆說這種性格不行，要他乾脆回家當詩人。
記者楊慧玲／綜合報導
《甄心分享小琳鐺》關注職場達人與庶民經濟，貼近台灣現在職場生態，也致力於挖掘台灣各式隱型冠軍，沈玉琳在演藝圈超過30年，被稱為「荒謬大師」、「通告王」的他目前手擁4節目，去年底尾牙進帳至少625萬元，他分享自身經驗，認為要在演藝圈生存有3大要素，一是堅持、二是不要臉、三是堅持不要臉。
看似鬼點子多、愛搞怪也夠犀利，但其實沈玉琳私下個性卻很嚴謹，他透露自己小時候就很害羞，國中時期有次他從新學校放學回家迷路，路上遇到親戚也不敢開口問路。後來入行當了助理製作人，老闆對他靦腆內向個性很感冒，直接嗆他說這種性格不行，要他回家當詩人好了；於是，他開始設定目標改變自己，硬著頭皮幹下去，也終於能在演藝圈佔有一席之地。
而佩甄則點出，對沈玉琳最大印象就是嗓門大，若要在沈玉琳模仿比賽中勝出，這是可參考的方向。不料這一席話馬上被沈玉琳打槍，並透露有一陣子他常受邀去各大院校演講，每次演講2小時，學生都快睡著了，所以他才會故意在講某句話時特別大聲，把大家喚醒，久而久之也成為他的個人特色。他笑說：「這就像海頓編寫『驚愕交響曲』，總在關鍵時刻把人叫醒！」
「沈玉琳模仿大賽」活動將於11日起徵件，活動至4月1日截止，首獎將由佩甄選出，可獲得最新款GOGORO機車；只要參加甄選就能抽饗食天堂餐券二張。除此之外，還將舉行人氣獎票選，第1名可獲得獎金5千元，屆時，參與投票者還能抽APPLE WATCH。
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